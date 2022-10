Claudia Sheinbaum y el destape del doctor Martínez

-Publicidad-

Como ustedes sabrán, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo en una pasarela política por la capital poblana.

Su visita, de entrada, dejó en claro que en Puebla tiene un gran aliado en la persona del gobernador Miguel Barbosa Huerta, para que se convierta en la candidata de Morena a la presidencia de México en 2024.

En Puebla, los militantes tienen la certeza y la confianza de que si Claudia Sheinbaum es la candidata presidencial de Morena, representa una continuidad a las políticas públicas del aún mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la visita de la jefa de Gobierno a Puebla, no solo sirvió para fortalecer sus lazos políticos con el mandatario Miguel Barbosa Huerta o demostrar que es la mejor posicionada rumbo al 2024. También generó que las aguas políticas en Puebla tuvieran un mejor panorama para esas elecciones.

De entrada, el destape del titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García para el 2024 deja una cosa en claro, que el diputado Sergio Salomón Céspedes, además de la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, ambos aspirantes a Casa Puebla, tienen un largo camino por recorrer para tener la misma simpatía que el doctor.

-Publicidad-

Como lo dije en una colaboración anterior, el doctor Martínez no solo hace un buen trabajo con el tema de la pandemia, sino que también es un stockstar a donde quiera que vaya, convirtiéndose en un perfil idóneo para la gubernatura de Puebla.

Sin embargo, eso no es sinónimo de victoria, pues ahora José Antonio Martínez García, estará en el ojo del huracán y cualquier movimiento en falso, podría salirle muy caro, pero demasiado caro. De entrada, según me cuentan, el PAN no esperaba este destape, al menos no por ahora, del doctor Martínez rumbo a las elecciones de 2024. Eso les prende las alarmas, para reforzar su estrategia y ajedrez político rumbo a lo que pasará en Puebla.

Las definiciones políticas todavía tardarán al menos todo 2023, sin embargo, no hay que perder de vista el rol que haga el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García. Haciendo futurismo político, se imaginan al doctor Martínez compitiendo contra el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y quien es emanado del PAN por la gubernatura del estado.

- Publicidad -

O se imaginan a un doctor Martínez buscando la presidencia municipal de Puebla en un cara a cara con el diputado federal del PAN, Mario Riestra Piña, de quien dicen es el mejor posicionado para buscar dicho cargo público. Entre que son peras o son manzanas, el doctor Martínez sin duda tiene garantizado un plan A, B, C o D en el estado de Puebla.

Hasta aquí mi reporte.

Recuerden escribir a chucholemus58@gmail.com

-Publicidad-

También sígannos en Twitter como @farodigital_, Facebook @farodigitalpue y TikTok @farodigitalpuebla

La frase:

«La ciudad cree que fuera de ella no hay más que paisaje, patatas y leche; ignoran que también existe una cultura noble, antiquísima e insobornable».

Castelao

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.