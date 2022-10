-Publicidad-

Las unidades del transporte público en Puebla no tendrán prórroga para llevar a cabo su verificación, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que en los primeros días de funcionamiento de dichos centros se ha tenido una “buena participación”.

En su tradicional rueda de prensa virtual, el mandatario poblano dijo que se han otorgado 16 concesiones para instalar verificentros en una primera etapa, siendo sólo el de San Martín Texmelucan el que aún no abre porque se le dio un plazo más, por lo que tendrá que hacerlo el lunes 31 de octubre.

#Ángulo7Informa ll El gobernador @MBarbosaMX señaló que no habrá prórroga para que los transportistas verifiquen sus unidades, pues es en beneficio del medio ambiente, así como señaló que el lunes saldrá la convocatoria para los 18 centros que faltan. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/JIfRT7pkVw — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 28, 2022

En ese tenor, reconoció la voluntad de los automovilistas para participar en la verificación, luego de más de 2 años y medio que el servicio estuvo suspendido.

“Hay como siempre los del transporte público que están, seguramente querrán hacer una negociación y un movimiento, no nos alcanza, pero no, tienen que verificar sus unidades y arreglarlas si es que están contaminando.

El titular del Poder Ejecutivo manifestó que es por el bien del medio que se reanudó el servicio, pues ese es uno de los principales objetivos que se tienen.

De igual forma, Barbosa Huerta sostuvo que habrá más verificentros, por lo que confío que a partir del lunes la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Beatriz Manrique Guevara, emitirá la convocatoria para los otros 18, pues en total serán 34 en el estado.

Es de mencionar que las multas para quienes no cumplan con la verificación vehicular en Puebla serán de entre mil 900 y 2 mil 886 pesos aproximadamente, aunque estas solo serán en aquellos municipios donde se tienen verificentros, pues donde no haya no se aplicará.

Automovilistas, de manera voluntaria

Este servicio es para las unidades del transporte público, incluyendo taxis tradicionales, así como para las Empresas de Redes de Transporte (ERT), es decir, UBER y DiDi y Cabify, que lo tienen que hacer de manera obligatoria.

Mientras que para los vehículos particulares es de manera voluntaria y, en caso de que lo hagan, será vigente para el primer semestre del año, ya que para estas unidades su verificación aplica para el siguiente año.

Los que están pendientes son los de Acatlán de Osorio, Ajalpan, Amozoc, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán.