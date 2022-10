-Publicidad-

Para el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la iniciativa del PAN para proteger los derechos del “no nacido” sólo abrió el debate sobre la despenalización del aborto; en tanto, la CDH se abstuvo de pronunciarse hasta que los legisladores discutan el tema.

Por una parte, en su tradicional rueda de prensa, el mandatario poblano manifestó calificó como “un error estratégico» de la bancada del albiazul, pues dicha propuesta “va desencadenar” que otros diputados exijan la definición de la interrupción legal del embarazo.

Dijo que, si la intención de los panistas en el Legislativo es que este tema se detuviera, se equivocaron, pues por el contrario iniciará el debate.

“Es una visión de vida, de sociedad y muchas otras cosas lo respeto, lo entiendo, pero si es de alto contenido populista de derecha, sí. Ya empezó el debate y, como dijimos, hay que ordenarlo, ya lo que resulte es lo que la sociedad desee y, bueno, bienvenido, ya lo arrancaron los propios diputados que quieren impedir que se resuelva”, asentó.

Gobiernos del PAN no aplican un ley similar

Incluso, cuestionó sobre si algún gobierno del albiazul en el país ha aplicado una ley de este tipo, pues sostuvo que no lo hay, haciendo referencia que en Puebla ya estuvo una administración panista, que fue la de Rafael Moreno Valle Rosas.

Barbosa Huerta indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya estableció que ninguna persona puede ser procesadas por un aborto, además de que en Puebla hay tres organizaciones que promovieron amparos colectivos para que sus integrantes y asesoradas puedan interrumpir su embarazo si así lo desean, sin recibir penalidad alguna.

Debe concluirse proceso legislativo: CDH

Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), José Félix Cerezo Vélez, comentó que como organismo no pueden pronunciarse sobre si se presentaría una acción de inconstitucionalidad, ya que inició el proceso legislativo al turnarla a comisiones y debe concluirse.

Dijo que aún no se sabe si va a avanzar o no, pues esa ya es una decisión de los diputados, por ello no puede decir que impugnaría la norma, pues debe hacerse un análisis constitucional en el que se tiene que determinar si es violatoria a las garantías individuales.

Refirió que esto no es un tema específico de la iniciativa que impulsa la bancada del PAN, sino que se hace cada vez que se hacen leyes o reformas, pues es su labor como organismo defensor de los derechos humanos.

En ese tenor, comentó que con las reformas al Poder Judicial se va crear la Sala Constitucional en las que se podrán presentar los recursos en el ámbito local, aunque si lo hace la comisión nacional tendría que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ahorita la serie de discusiones de que opina la comisión no es, si amenazamos que vamos a promover una acción, pues no, nuestra función no solo es recibir quejas, sí hemos presentado recursos contra iniciativas como la de los matrimonios igualitarios, ahorita apenas empieza y debe concluir el proceso legislativo y ya podremos decir algo”, expresó.

Afirmó que a través del área jurídica de la CDH se verá el camino que sigue la propuesta panista, para que una vez que se concluya y, en su caso se publique, se pueda determinar si se recurre o no si es violatoria de los derechos humanos.