GP de México presente en la Formula 1 hasta 2025

El Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México confirmó su continuidad en los calendarios de la Fórmula 1 (F1), luego de que el Gran Premio de México renovara con la máxima competencia del automovilismo por otras tres temporadas.

Este jueves 27 de octubre, la F1, a través de una conferencia de prensa, anunció la firma de una renovación de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, a fin de que el GP de México, una de las de mayor atractivo dentro de su calendario, siga presente en su competición hasta el año 2025.

“Me complace anunciar que la Fórmula 1 seguirá compitiendo en la Ciudad de México durante otros tres años en virtud de este nuevo acuerdo”, señaló el presidente y director ejecutivo de F1, Stefano Domenicali.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2025!

¡Viva México! 🇲🇽#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/wAALX7eEEI

— Formula 1 (@F1) October 27, 2022