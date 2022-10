-Publicidad-

Durante la conferencia matutina presidencial, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, confirmó que mantuvo una reunión con Tomás Zerón, prófugo en Israel, para ofrecerle un trato a cambio de que revelara información sobre el caso Ayotzinapa.

Encinas Rodríguez, quien encabeza la Comisión de la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, confirmó parte de la información revelada por el New York Times en días recientes.

“Se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llegado a asumir este compromiso”, apuntó.

Esto declaró sobre la reunión que mantuvo con Tomás Zerón en Israel: el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal es el segundo responsable por la desaparición de los 43 normalistas, después del exprocurador Jesús Murillo Karam.

Al respecto del reportaje del New York Times que señala que Encinas aceptó que gran parte de la investigación de la Comisión no es válida, el subsecretario explicó que el último reporte considera 154 eventos relevantes, los cuales deben ser cotejados en las diferentes fuentes: conversaciones, testimonios, información de Sedena, etcétera; a esto se refería al decir que algunas pruebas no pudieron ser validadas.

Sin embargo aseguró que hay avances sólidos los cuales, aun descartando las capturas de pantalla, siguen siendo válidos.

Investigación continúa: AMLO, crítica a NYT

El presidente Andrés Manuel López Obrados, por su parte, juzgó al medio como poco ético y asociado a grupos de interés. Por el contrario, destacó los avances en la investigación por diferentes medios; señaló que se continúa investigando la filtración de información y que las búsquedas en campo no se han detenido.

Declaró que la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de funcionarios involucrados fue un intento de los interesados por “dinamitar” la investigación para continuar impunes.

“Surgieron las dudas ¿cómo es que en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión? yo sostengo, aquí lo he dicho, que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara, en la fiscalía, por eso sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables, pensando que ya con eso no íbamos a poder tomar la decisión”.

