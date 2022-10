Un país en crisis y la necesidad de arte

-Publicidad-

En Guanajuato se realiza el Festival Internacional Cervantino, en su edición número 50. El sábado 12 de octubre, en Irapuato, municipio del mismo estado, un comando armado asesinó a 12 personas y dejó heridas a tres. Al siguiente día, el artista franco-maliense Ismail Kanouté, homenajeó a las víctimas de esa masacre cuando presentó, en el mismo Cervantino, su pieza “Never twenty one”, que es una videodanza que habla sobre las víctimas de armas de fuego en el Bronx, Nueva York.

En entrevista con El Universal (viernes 21 de octubre) dice: Me llama la atención que en México siempre cohabitan la vida y la muerte. Cada día hay más gente desaparecida, asesinatos, feminicidios. Cuando presentamos “Never twenty one” en Guanajuato una persona del público se me acercó y me dijo que una escena le recordó los feminicidios. Habían desaparecido dos de sus amigas. En Río o en el Bronx tuve este mismo sentimiento. No es algo normal, pero es común. En México es muy fácil matar a alguien. Quizá la romantización de la violencia radica en que ésta se volvió común.

Abordar a través del arte

Más adelante, dice Kanouté: “‘Never twenty one’ se presenta como un manifiesto político. No puedo hablar por otros artistas, pero es importante no tener miedo de abordar estas temáticas a través del arte. (…) No hay que tener miedo de estar comprometidos políticamente. La mejor forma de hacerlo es con poesía”.

El reportero le pregunta: “Si tuvieras que dar un mensaje a los políticos mexicanos sobre la violencia…”. Él responde: “Les diría que la corrupción y el tráfico de armas y drogas están matando a su pueblo. Si los políticos no logran parar la violencia, ésta no va a dejar de avanzar y de volverse cada vez más potente. Es un círculo vicioso. Les diría a los políticos que sensibilicen a los jóvenes para que no caigan en esto. Cuando la gente hace arte no está matando a otras personas; habría que invertir más en cultura y arte”.

Me parece que ‘El Cervantino’, más allá del arte, convierte a la capital guanajuatense en un centro de consumo de alcohol, drogas y de libertinaje. Pero eso no desacredita las palabras de Kanouté: “En México es muy fácil matar a alguien”.

Eso es cierto. Los asesinatos en México superan, con un gobierno sometido por el crimen, a los que se cometen en países en guerra. Una nota del portal emequis del 22 de septiembre nos dice: “desde el inicio del sexenio hasta agosto de 2022, el gobierno de AMLO suma 129 mil 781 asesinatos, según cifras oficiales. A falta de dos años y tres meses para finalizar su mandato, ya supera el total de homicidios registrados en el sexenio de Felipe Calderón (120 mil) y muy probablemente supere los registrados con Enrique Peña Nieto (156 mil). El gobierno de López Obrador se perfila para ser el más violento en la historia. (Pero) la consultora TResearch ha contabilizado un total de 134 mil 493 homicidios dolosos en el país desde que AMLO entró al poder. La proyección de esta agencia de consultoría es de 213 mil homicidios al final de este sexenio”. ¿Y AMLO? El presidente defiende al crimen en sus “mañaneras”, aplica la política de “abrazos, no balazos”, saluda a la madre de El Chapo y libera a su hijo y, para que se entienda rápido, ha logrado que varios criminales sean, apoyados por Morena o sus aliados, presidentes o gobernadores.

El crimen no respeta. También los niños y los jovencitos son asesinados en el México gobernado por Morena. La tarde del pasado jueves 20 de octubre, circuló en las redes sociales un video grabado en la Escuela Primaria “Mariano Silva Cortés” de la colonia El Sahuaral, en Empalme, municipio de Sonora, en donde una maestra trata de tranquilizar a sus alumnos mientras se escuchan las ráfagas de las armas de fuego al exterior del plantel. La balacera dejó un muerto y dos heridos. En el video, se escucha la voz de la maestra, mientras los niños están boca abajo en el piso: “No se muevan por favor. Todos abajo. No se muevan. Todos abajo. No pasa nada. No pasa nada”. Como fondo: los disparos, a los que nos hemos acostumbrado. El lunes 17 de octubre, se difundió un video en el que el maestro Eduardo Alcántar, de la Primaria 24 de Febrero, de Guaymas, municipio vecino de Empalme, organiza un simulacro sobre lo que deben hacer los niños ante una balacera. Cuando suena el ruido de los balazos, les ordena a todos: “Abajo, pecho abajo, protéjanse”. Y todos los niños, estén donde estén, deben obedecer. El gobierno estatal de Alfonso Durazo (amiguísimo de AMLO y uno de los promotores de la frase: “abrazos, no balazos”), a través de la Secretaría de Educación y Cultura, criticó estos simulacros. Pero los padres de familia defendieron al profesor: “el maestro estuvo en lo correcto, el poder informar a los niños cómo deben actuar en estos tiempos de tanta violecia en nuestro puerto, ya no sale uno tranquilo ni a hacer las compras de la semana y las autoridades no hacen nada para evitar tanto crimen”.

Asesinatos de niños y adolescentes

En México, durante el primer semestre de 2022 fueron asesinados mil 272 niños y adolescentes. “Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México señalan que 2022 arrancó con el trágico registro de 6.6 menores asesinados cada día de enero a marzo, para concluir el primer semestre del año con el promedio de 7 asesinatos diarios. Las entidades con las cifras más altas de homicidio de menores con arma de fuego son: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Zacatecas y Chihuahua” (El Universal, 21 de octubre de 2022).

“Cuando la gente hace arte no está matando a otras personas; habría que invertir más en cultura y arte”, dijo Kanouté. Pero el gobierno de México no lo hace. No le importa. Casi el 100 por ciento del PEF 2023 se gastará en la compra de conciencias con las becas de todo tipo y las obras faraónicas de AMLO. ¿Y para la educación? ¿Y para la cultura? Nada de nada. Vaya, tan los dejan en ceros que no les dan ni un secretario capaz de hilar una idea coherente. ¿O sí, doña Leticia Ramírez?

¿Y qué hacemos? ¿Quién propone algo diferente? Antorcha propone algo radicalmemte distinto. Un México tan lastimado por la crisis económica, el hambre, la carencia de servicios básicos, sin empleos, con tanta violencia, crimen, asesinatos y con tan poca inversión en salud, educación, ciencia, deporte o arte, solo podrá desarrollarse si el pueblo toma conciencia de clase y lucha contra las políticas de explotación que aplica el gobierno. Esto ya lo está haciendo el Movimiento Antorchista. No de ahora, sino desde hace muchos años, cuando nos propusimos organizar y educar al pueblo pobre para que, un día ya no tan lejano, tome el poder político del país.

En la tarea de educar al pueblo, el arte es fundamental y Antorcha lo impulsa para formar a un mexicano sensible, inteligente, orgulloso de sus raíces y dispuesto a luchar para mejorar las condiciones de vida de su patria. Cada año organizamos las Espartaqueadas Culturales en Tecomatlán, el Encuentro Nacional de Teatro, el Concurso Nacional de Declamación, el Concurso Nacional de Voces, los Concursos de Oratoria y, desde luego, el Concurso de Folclor Internacional, que se realizará en el majestuoso e histórico Teatro Macedonio Alcalá de la capital de Oaxaca, este domingo 23 de octubre. Participarán 15 compañías de baile con 952 artistas, directores y coreógrafos. Las compañías presentarán el folclor de Nigeria, Siria, Tangos argentinos, Nicaragua, Ecuador, China, Venezuela, Perú, Japón, Brasil, Cuba y, para inaugurar el concurso, los Grupos Culturales Nacionales de Antorcha presentarán “Cabaret”.

La primera bailarina del Teatro Ópera de Berlín, Elisa Carrillo, ayer felicitó a nuestra organización por la realización del Concurso de Folclor Internacional y, además, dijo: “El arte es para todos los seres humanos. Todos los seres humanos sentimos, somos iguales, en el sentido de que todos lloramos, reímos. Todos podemos ver una pintura que te puede conmover, ver un espectáculo de danza, escuchar ópera, el arte es para todos”. El arte, en efecto, debe ser como el pan de cada día de los oprimidos. Antorcha así lo ve y así lo impulsa.

