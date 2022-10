-Publicidad-

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunciaron que colaborarán para la disputa de una copa entre las selecciones femeniles campeonas de cada una de las dos confederaciones.

Este miércoles 26 de octubre, los organismo regidores del fútbol en Europa y Sudamérica se complacieron en presentar “La Finalissima Femenil”, torneo a un solo partido, en la que las selecciones de Brasil e Inglaterra se medirán para conocer a la mejor confederación.

El partido ha visto su fecha programada para el próximo 6 de abril del año 2023. Este se estará realizando en el Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra; en un recinto que es considerado como “La catedral de Fútbol”.

Brasil, que representará a Sudamérica, llegará a este evento luego de que en el presente 2022 se coronara como el mandamás de su región, ganando la Copa América Femenina celebrada en Colombia, con un paso perfecto y venciendo a las locales en la final.

Por su lado, Inglaterra, llegará bajo la misma condición, aunque del continente europeo. Y es que también en este año, el conjunto de “Las Tres Leonas” se proclamó como campeón invicto de la Euro Femenil 2022, venciendo a Alemania en la final.

Cabe recordar que recién en este año, ambos organismo ya se habían juntado para la realización de “La Fianlissima”, aunque en la categoría varonil. Para dicho juego, los rivales fueron Argentina, Campeón de la copa América, e Italia, vigente campeón de la Euro, teniendo como ganador a “La Albicleeste” que se impuso por 3-0.

ARGENTINA WIN THE FINALISSIMA 2022 🏆

Congratulations to @afa & all Argentina football team fans in Sri Lanka pic.twitter.com/nHoGC6DSpr

— EPLSL (@EPLSL) June 2, 2022