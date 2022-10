-Publicidad-

Con la participación de catrinas vivientes, zanqueros, mariachis caracterizados, mojigangas, compañías de danza y marching band se realizará este jueves 27 de octubre el “pasacalles” en el Centro Histórico de Puebla, como parte de las actividades de la temporada de muertos.

Este desfile regresa a las calles del primer cuadro de la ciudad luego de que el año pasado no se llevó a cabo por la pandemia del Covid-19, por lo que los poblanos podrán disfrutarlo a partir de las 7 y media de la noche, en el que se prevé una asistencia de 800 a mil participantes.

Como parte de actividad previamente, a las 4 de la tarde, se realizará un concurso de catrinas vivientes en el tercer patio del edificio Carolino, en la que se estiman más de 100 personas las que estarán compitiendo, mismas que después estarán presentes en el “pasacalles”.

El trayecto que tendrá es el mismo de cada año, por lo que partirá en la parte de atrás de El Carolino, que es la 6 Sur y Juan de Palafox de Mendoza, para bajar al bulevar 5 de Mayo y después dar vuelta en la 7 Oriente y subir a la 16 de Septiembre para concluir en el zócalo capitalino.

En entrevista, Marco Antonio Durán Sánchez, Coordinador de Talleres Artísticos de Espacio 14, contó a este medio que esta actividad se hace desde hace 8 años, la cual es organizada por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP y el ayuntamiento de Puebla.

Refirió que se integran los universitarios de todas las escuelas, facultades, unidades académicas y regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), las cuales tendrán un concurso previo de ofrendas y catrinas literarias en el Carolino.

“Va a estar un contingente del área de la salud por estar al frente de la pandemia, estudiantes, dos marching band, mojigangas, zanqueros, mariachis caracterizados, compañías de danza, las catrinas, entonces son alrededor de mil personas. Es un desfile muy colorido que se hace en la festividad del día de muertos, nada de otra cultura”, contó.

En ese tenor, dijo que, como parte de esta actividad, realizan las máscaras y las mojigangas para el “pasacalles”, pues son hechas a través de la técnica de la cartonería, además del vestido y caracterización que les hacen, pues por lo regular son de dos metros, aunque igual pueden ser de tres.

Relató que el costo es variable, pues puede ser de 4 mil pesos, aunque puede ser menor o más, ya que eso depende de lo que le quieran poner a la vestimenta y la estructura que se usa para el desfile, además de que el tiempo puede ser de entre dos o tres meses, además se tiene que moldear con plastilina, pelotas o globos gigantes, conforme al tamaño.

Explicó que la cabeza, por ejemplo, por el tamaño, volumen, el pegado y secado, la decoración, el sellado y todos los detalles que se le hacen, como el protector por si llueve, generalmente para que puedan ser manejadas hacemos vestidos gigantes, se mandan a confeccionar, son hasta tres meses lo que se tardan.

“Son años de trabajo, a veces los cráneos que hacemos como parte de las mojigangas los vamos haciendo y no participan porque no los acabamos o así, tenemos que confeccionar todo el traje, a veces igual hacemos otras figuras que nos piden para ofrendas, decorados, pintados, entonces nos quitan tiempo y por eso no las acabamos”, expresó.

Dijo que serán siete mojigangas las que estarán dentro del desfile, además de otras cinco máscaras en donde quienes se las pongan irán caracterizados como catrines, traje tradicional, monje u otro, pues ya depende de quien se las ponga.

Mientras que, en el caso de las catrinas, como son vivientes depende mucho de quien vaya a participar, pues tan solo a el maquillaje a veces les cuesta hasta mil pesos, pero más el vestuario pueden ser otros mil pesos o más, por ello es que en el concurso que se tendrá los participantes formarán parte del “Pasacalles”.

Durán Sánchez relató que lleva 8 años en esta actividad, pues le llamó la atención la labor que maestros de cartonería hacen, por lo que “se inspiró” la forma en que se hacen las máscaras, “todo esto te va dando una formación artística y en las artes plásticas”.