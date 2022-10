Barcelona, eliminado en grupos de Champions por segundo año

-Publicidad-

El conjunto del Fútbol Club Barcelona, por segundo año consecutivo, fue eliminado de los grupos de la Champions League, en una situación que no ocurría desde hace 24 años. Además, jugará la Europa League por segunda campaña al hilo.

Este miércoles, dio inicio la disputa de la quinta fecha de seis de la fase grupos de la Champions League 2022-23. Entre los partidos de la jornada estaba programado el encuentro entre el Barcelona y el Bayern Múnich, como parte de los cotejos del sector “C”.

Dicho partido entre catalanes y bávaros terminó con una goleada de 0-3 a favor del cuadro de la Bundesliga. Este resultado, combinado con la victoria del Inter de Milán por 4-0 sobre el Viktoria Plzeň ha dejado sobre la lona a los “Blaugranas”, pues se han quedado sin posibilidades de avanzar a las finales del campeonato.

Y es que a falta de un partido, el grupo “C” se ha visto definido, teniendo al Bayern Múnich como líder invicto con 15 unidades, seguido del Inter que suma 10, mientras que el Barça se ha quedado con la tercera plaza con sus 4 puntos, con los cuales únicamente supera al Viktoria Plzeň que no obtenido puntos en la competencia.

Es así que sin importar lo que ocurra en su siguiente cotejo, o en el de los otros equipos que comparten el sector con él, el Barcelona, al cierre de la fase de grupos, pasará a los play-offs de la Europa League, misma a la que acceden todos lo terceros lugares de los grupos de Champions League.

🔹 Bayern win Group C

🔹 Inter into round of 16#UCL pic.twitter.com/kNsA2PQMDJ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022