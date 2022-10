-Publicidad-

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó este martes que las políticas públicas deben estar focalizadas en atender las desigualdades, para mitigar los problemas que le dan origen a la pobreza.

Lo anterior, durante la presentación del libro “Desigualdades. Por qué nos beneficia un país más igualitario”, donde el también líder de la bancada de Morena advirtió que, si el Estado no interviene en la generación de condiciones para mejorar la prestación de servicios educativos o de salud, “las desigualdades seguirán acrecentándose”.

Y es que -explicó- por más que un trabajador tenga un salario mejor, mientras no existan igualdad de condiciones en el acceso a servicios educativos de calidad, persistirá el déficit respecto de quien pueda o no hacerlo.

Monreal planteó que el Estado busque el equilibrio entre la enseñanza pública y la privada, “sin menoscabo de que aquellos que puedan proveerse de servicios privados lo hagan, pero buscar sí que la desigualdad en la prestación de dichos servicios no sea tal para quien no pueda acceder a ellos y que no queden en desventaja por no tener condiciones para ello”.

Persiste desigualdad entre hombres y mujeres en mercado laboral

El libro menciona que cinco por ciento de mujeres en 1930 participaban en el mercado laboral, en tanto que para 2020, la tasa de mujeres en el mercado laboral se encontraba en el 45 por ciento, en contraste con el 84 por ciento de los hombres.

Con estas cifras, se demuestra que México tiene una de las tasas de empleo más bajas de mujeres en el continente. Aunado a la diferencia de ingresos que perciben por el mismo trabajo hombres y mujeres.

Senado impulsa reforma para igualdad

Ante estas desigualdades, dijo la senadora Sasil de León Villard destacó que, en la Cámara alta, se impulsan reformas que promueven igualdad entre hombres y mujeres, para acortar brechas de género y lograr que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso y desarrollo aun cuando falta mucho por hacer.

Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que el Estado tiene una gran responsabilidad en el combate a la pobreza, pero la sociedad, en su conjunto, tiene el reto colectivo de combatir la desigualdad.

En su oportunidad, Raúl Bolaños-Cacho Cué, senador del PVEM, señaló que la obra propone mayor efectividad del Estado en la prevención y castigo de actos discriminatorios. En este sentido, dijo, es importante impulsar desde esta Legislatura que se asegure la no discriminación en todos los aspectos sociales.

Raymundo M. Campos Vázquez, autor de la obra, reconoció que la redistribución y el crecimiento económico no están peleados, pues si se hace bien la redistribución y las políticas para buscar igualdad, se ayuda al crecimiento y desarrollo económicos.

Desde la investigación nos toca mostrar lo negativo de la desigualdad para el país, y desde el Senado esta obra ayuda a fortalecer la igualdad para construir una mejor patria, destacó.

LPR