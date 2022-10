-Publicidad-

María Ximena Fonseca Arriola, estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional de la BUAP, ganó este martes medalla de oro para México en levantamiento de pesas, durante la segunda edición de los “FISU America Games 2022” en Mérida, Yucatán.

Fue luego de participar en la división +87 kilogramos y vencer a Gousse Stephanie de la delegación estadounidense y a Yazmine Gutiérrez López de México, cuando la estudiante obtuvo los 214 puntos que la colocaron en el primer lugar de su división.

Al respecto, María Ximena expresó, “este resultado que he obtenido como deportista me llena de orgullo, ya que el camino no ha sido fácil; llevar los entrenamientos junto con el estudio es algo de lo cual me siento muy orgullosa, quiero agradecer a mi entrenadora, Jusset Cárdenas Ferrer, y a mi familia, quienes siempre me han apoyado”.

Cabe mencionar que, este evento de la Federación Internacional del Deporte Universitario FISU, por sus siglas en francés, el cual antes de la pandemia por Covid-19 era conocido como “Juegos Panamericanos Universitarios”, reúne a más de mil 400 estudiantes del nivel superior de distintos países del continente americano, quienes buscarán obtener plaza para participar en la Universiada Mundial 2022, próxima a realizarse en Chengdú, China.

Editado por Janetzy Osorio Bautista