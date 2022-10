Alejandro Armenta en frases

-Publicidad-

*Reunión del Presidente del Senado de la República con columnistas

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, en reunión con un grupo de columnistas habló largo y tendido de sus experiencias y aspiraciones políticas, sus métodos de trabajo y su plan de gobierno para Puebla.

En las instalaciones remodeladas del Hotel Royalty en el Centro Histórico de Puebla Capital, la entrevista y charla estuvo salpicada de interesantes frases que describen el actual modo de ser del legislador moreno. Estos son sus puntos de vista:

-Lo que más me preocupa en la elección al Gobierno del Estado, honestamente, es que mi competidor se llama Eduardo Rivera.

-Lo digo con mucho cariño. Trabajo más que mis contendientes. Todos los días hasta domingos.

-Hay quienes presumen cercanía y amistad con personajes, pero en cualquier encuesta o en elección directa, le gano a cualquiera.

-Las caídas en el patinaje y en la bicicleta, son como en la política: hay que levantarse.

-Yo no soy de competencias, nada más me preparo para subirme al ring. Estoy entrenando para el 24, ya no soy olímpico ni entreno para ir a las olimpiadas.

-A la familia no la podemos escoger, pero existe respeto.

-Los candidatos del Gobernador están haciendo su trabajo, salen los sábados y domingos y que bueno que lo hagan.

-Tienen posibilidades. A nadie le van a transmitir de arriba por ósmosis los 30 millones de votos.

-No hay que confiarse. Hay que separar a Lalo Rivera del PAN que es el que tiene presencia. Es la zona metropolitana que no tiene MORENA.

-Las campañas de todos los que participan son posibles. No hay que pelearse con todo mundo. No estoy en la lista de odios del gobernador. Si me hacen ojitos, yo se los regreso.

-Cada quien debe ser responsable de sus actos. Siempre deben cumplirse las instrucciones, pero sin pasión.

-El Senador de la República Ricardo Monreal va en su camino, está reconciliado con el Presidente. Conserva su estilo. No se va a ir a otro lado.

-En política todo es contexto y circunstancias. No hay que pelear en política. La carga de la conciliación está en cada uno.

-En los partidos debe haber equilibrio. Debe haber distancia cercana entre partido y Gobierno.

-Puedo considerarme alumno de Manuel Bartlett Díaz. Fui candidato a Alcalde en Acatzingo. No reconocido, pero si eficiente.

-Ahí va el Primor. El PRI tiene que decidir cómo va a ser su coalición. Hay varios partidos, hay un PRI en el Senado y otro en la Cámara de Diputados.

-El PRI de Alejandro Moreno sobrevive, pero no crece. Está en el parteaguas de sobrevivir o extinguirse. No se quiere abrir porque si se abre, pierde.

-En caso de no obtener la candidatura, me voy a mi rancho y le voy a poner por nombre La Fregada.

-Debo ser prudente, no desesperarme, no pelear. La fábula del gallo de madera del Shihan, que significa maestro de maestros, Koichi Choda Watanabe es muy explicativa.

-En 5 años en Morena y en mi carrera política he aprendido a ser tolerante, no indiferente porque perdería mi esencia, si algo está mal hay que corregirlo.

-Me gusta que las cosas se hagan bien. Porque si estás en el servicio público y no haces bien las cosas, le haces daño a la población.

-He tenido una escuela muy importante al rodearme de personas mayores, como el Cabildo de Acatzingo, son los que tienen experiencia y saben muchas cosas.

-He aprendido en estos años el arte de la prudencia, de la tolerancia, de la conciliación, de la humildad para reconocer errores, ofrecer disculpas, para reconciliar.

-Estoy preparado para ser Gobernador de Puebla, lo puedo asegurar. De serlo, quisiera ser como Melquiades Morales Flores y caminar por las calles con toda tranquilidad.

-Tengo una visión ecléctica. Quisiera ser como el Doctor Alfredo Toxqui, humilde y prudente y como Manuel Bartlett con una visión de mundo. Me preparo para eso.

-Tengo en mi teléfono celular, relojes donde se miden los días faltantes para terminar la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, de la jornada electoral de Puebla, de la definición de la candidatura, los días de Senador.

-Mi equipo debe estar como los relojes suizos, actuar con precisión. No debe haber margen de error para ganar. La retrospectiva de tiempo significa precisión. Cuando sea Gobernador pondré el reloj igual que lo tengo en el Senado. Son 2 mil 300 días lo que dura un gobierno estatal.

En la reunión se abordaron diversos temas, de sus estudios de Doctorado en Administración Pública, de su tesis que elabora donde propone una reforma bioética del gobierno.

Impulsar a Puebla

De su tesis doctoral, Armenta Mier dijo que será el motor para impulsar el estado de Puebla a través de los empresarios locales y extranjeros ya que en los proyectos el Gobierno creará la infraestructura necesaria, de hecho, es la base de su Plan de Gobierno.

En fin, en lugar de la tradicional poesía, como escribió el filósofo taoísta Zhuangzi la Fábula del Gallo de Madera:

Ji Shengzi criaba un gallo de pelea para el Rey. Al cabo de diez días, el Rey le preguntó:

-¿Está listo ya mi gallo?

-Aún no, el ave se muestra demasiado arrogante y temperamental, fue la respuesta.

Diez días después, el Rey volvió a preguntar por su ave de pelea.

-Aún no, todavía reacciona con violencia ante el ruido y las sombras, explicó Ji Shengzi.

Pasaron diez días más y el Rey volvió a realizar la misma pregunta.

-Aún no, todavía se muestra vigoroso y con un carácter dominante, fue la respuesta.

Otros diez días más transcurrieron y el Rey preguntó por su gallo de pelea.

-Está listo. A pesar de oír el cacareo de otras aves, no tiene el menor efecto. Se asemeja a un gallo hecho de madera, inmutable, imperturbable, entrenado de tal modo que obtendrá la victoria en cualquier combate, los gallos rivales no se atreverán a enfrentársele, darán media vuelta y se irán.

raultorress@hotmail.com

