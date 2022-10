-Publicidad-

Las acciones militares indirectas de la OTAN, que apoyan a Ucrania con armamento, entrenamiento y soldados, es una provocación contra Rusia que podría desatar, hoy más que nunca, una guerra nuclear, señaló Andrés Barreda Marín, especialista en economía política.

Durante la conferencia “Crisis: Reordenamiento Mundial del Capitalismo”, el sociólogo habló de la situación actual de Rusia frente a la guerra que libra contra Ucrania, cuyo ejército, según asegura, se encuentra formado en su mayoría por mercenarios y soldados pertenecientes a la OTAN.

“La OTAN está metiendo cada vez más tropa. No abiertamente, sino con el uniforme ucraniano, pero es más que evidente que son tropa de la OTAN. Toda la OTAN está enviando misiles, tanques, cualquier cantidad de cosas”, comentó Barreda.

Asimismo, recordó la crisis de los misiles en octubre de 1962, en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos detectó que en Cuba había bases de misiles nucleares instaladas por la Unión Soviética, lo que provocó un grave conflicto diplomático y casi desató una guerra nuclear entre ambas potencias.

“Nunca se ha estado tan cerca de una guerra nuclear como con la crisis de los misiles en Cuba, porque Nikita Kruschev, apoyando a Fidel Castro, envió misiles y estuvimos muy cerca de que estallara una guerra nuclear mundial. Ahora, estamos en una situación muy parecida”, indicó.

Además, señaló a Estados Unidos de instigar y provocar la guerra en Ucrania al sugerir su integración a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con lo cual ampliaría sus fronteras limitantes con Rusia.

EU provoca simultáneamente a Rusia y China

En ese sentido, recordó la crisis vivida entre Taiwán y China por la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quien aterrizó en agosto pasado en la isla a pesar de las reiteradas amenazas del gobierno chino para frenar su arribo, ya que la China continental considera que aquella acción alienta a los independentistas taiwaneses.

“¿Quién está detrás de la provocación de Taiwán? Los mismos que están detrás de la provocación de Ucrania, pues los gringos, (…), Estados Unidos ni siquiera reconoce diplomáticamente la existencia de Taiwán como país y ahora se desgarra las vestiduras diciendo que Taiwán es la democracia y los chinos son unos comunistas terribles”, expresó al respecto.

Al cuestionamiento planteado por el experto sobre el por qué de estas provocaciones y financiamiento de la guerra en Europa, expuso que Estados Unidos busca estos conflictos ya que Rusia y China se aliaron y comenzaron a conformar un bloque económico donde además se encuentra la India y con lo cual se han hecho del control de la mitad del mundo, como lo aseguró Barreda.

“Rusia está arrastrando a los países de la mitad de Asia. La mitad del mundo ya está bajo el eje (…) de esos grupos. Estados Unidos ya perdió el control de la mitad del planeta”, aseveró el ponente.

El evento en cual se ofreció esta conferencia fue parte de la celebración del 49 aniversario de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, celebrada este día en la explanada del Mercado Hidalgo.

Editado por Istfan AC