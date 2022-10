¡Histórico! “Checo” Pérez, primer mexicano campeón de F1

-Publicidad-

Sergio “Checo” Pérez consiguió un nuevo triunfo histórico para el deporte en México, pues, de la mano de Red Bull, es el primer piloto mexicano de Fórmula 1 (F1) en coronarse con un título mundial en la máxima categoría del automovilismo.

Durante el GP de los Estados Unidos, Red Bull consiguió su segundo objetivo de la temporada.

2022 ⭐️ The Year of the Bulls 🤘 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/1ptSc4wi6N

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 23, 2022