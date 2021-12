-Publicidad-

Maryed Soriano, una artista originaria de San Luis Potosí, ha desarrollado su trayectoria en teatro, fotografía y poesía bajo tres ejes: antropología, ritualidad y perspectiva de género; aquí podrás conocer más de ella y sus proyectos.

Egresada de la Licenciatura en Arte Dramático, actualmente Maryed se desempeña como actriz y docente de artes escénicas, es miembro de la Liga nacional de mujeres en el teatro, certificada como Promotora de Lectura por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y realiza actividades de fomento a la lectura y escritura.

Comenzó a amalgamar las diferentes disciplinas artísticas para armar un discurso basado en la poesía con perspectiva de género y hacer visible las problemáticas sociales que aquejan su entorno, tales como la violencia hacia las mujeres, la desigualdad social, la migración y la infancia incierta, como ella la califica.

La artista comenta que también realizó estudios de Antropología, un complemento, que subraya, le abrió una perspectiva más clara sobre el camino que deseaba tomar.

“Cuando comencé con el teatro para mí fue muy introspectivo y catártico, lo que me llevó a examinar otras áreas como el trabajo realizado con el Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto A.C una asociación en la Ciudad de México, con quienes exploré la poesía en voz alta, el spoken word y poetry slam, variantes que se fueron conjugando hasta crear mi propio lenguaje”, dijo.

El lenguaje que refiere la entrevistada se crea a partir de textos de su autoría que presenta ante una audiencia “es un tipo de performance que se acompaña de teatralidad, música e imágenes. Se centra en la representación de la palabra como tal, el tono, la entonación, el ritmo, los gestos y la expresión facial”.

Esta exploración la llevó también a la fotografía, para complementar con imágenes su propuesta.

“Un día estaba platicando con los integrantes de Poesía y Trayecto y se propuso complementar con fotografías los poemas y viceversa, que de las fotos surgieran los poemas. Así nació mi siguiente proyecto titulado ‘La imagen poética’”, relató.

En esta faceta, dice, busca que la imagen no solo sea “bonita”, sino que tenga la estética de lo “feo” o de lo no convencional “muchas veces buscamos que todo sea bonito, bello y creo que no siempre es así, la vida no siempre es bella, ni el arte y eso es lo que quiero resaltar”.

La artista multidisciplinaria ha expuesto su obra fotográfica individual y colectivamente en Ciudad de México y San Luis Potosí, también ha colaborado con los proyectos “Adiós cenicienta”, coordinado por Andrea López, y “Otras latitudes”, de Jorge Piccini, y ha sido docente en talleres de exploración al autorretrato.

Ha participado en Ferias del Libro y Encuentros Nacionales tales como 10° Encuentro de la Voz y la Palabra del CEUVOZ. Obtuvo mención honorífica en fotografía dentro del 70° Certamen 20 de Noviembre, y fue ganadora del primer lugar en el 3er concurso de fotografía “+ empoderamiento – violencia”.

Para conocer más sobre el trabajo de la artista consulte sus redes sociales www.instagram.com/maryed.aveerrante/ y www.facebook.com/maarrieDz/

