Comuna de Huejotzingo asegura no deber aguinaldos a policías

La alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, rechazó que el ayuntamiento que encabeza adeude el aguinaldo a policías municipales, quienes protestaron afuera de la Comuna para exigir que se cumpla con lo que les corresponde por ley.

Y es que después de las 7 de la mañana de este jueves, 23 de diciembre de 2021, los uniformados llegaron al Palacio Municipal para demandar el pago de su aguinaldo, que por ley es equivalente a una quincena de sueldo.

Asimismo, indicaron que tampoco les han dado uniformes nuevos desde hace tres años, y carecen del equipo de trabajo, así como pidieron que se mejore el parque vehicular.

Además, aseguraron que aún les deben una quincena, por lo que exigieron dialogar con las autoridades para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, se negaron a conformar una comisión para entablar las negociaciones, lo que fue rechazado con el temor de que sufrirían represalias.

Por lo anterior, no fue sino hasta que arribó Alvarado Juárez que comenzaron las pláticas.

Al respecto, la alcaldesa sostuvo que era mentira el adeudo del aguinaldo, pues aseguró que el pago ya se había realizado conforme lo marca la ley, así como su primera quincena de salario, que corresponde al periodo del 15 de diciembre.

Y es que señaló que todo inició como un rumor en páginas y grupos de internet donde se comparte información, al tiempo de agregar que quienes difundieron el rumor son personas ajenas a la policía municipal de Huejotzingo.

También precisó que no es cierto que no se vaya a pagar la segunda quincena de su salario, pues aún no acaba el mes, pero sostuvo que sí se pagará.

