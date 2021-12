-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que varios ayuntamientos se acercaron a su administración para solicitar adelanto de recursos y poder hacer pago de aguinaldos de sus trabajadores, pero los exhortó a “no cargar la austeridad y falta de dinero” a su personal.

En rueda de prensa, el mandatario poblano si bien no dio una cifra exacta, comentó que “fue un buen número” de los ediles que acudieron a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) a solicitar préstamos y sus prerrogativas para no incumplir con dicha prestación de ley.

No obstante, comentó que aquellos ayuntamientos que tienen más ingresos a sus arcas municipales no deben pretextar la falta de recursos o la austeridad para no cumplir con la entrega de esta prestación, que debe hacerse en diciembre, pues son un derecho de los trabajadores.

“Muchos municipios estuvieron con la Secretaría de Finanzas para cubrir sus gastos de fin de año. Siempre se pueden hacer esfuerzos por parte de ellos, hay varios con más recursos. Yo les recomiendo a los ayuntamientos, a sus haciendas, que cubran todas las obligaciones laborales, más en este fin de año”, expresó.

Y es que, la semana pasada se dio a conocer que policías municipales de Tepatlaxco de Hidalgo se inconformaron ante el alcalde René Ramírez Coyotl, debido a que no había cumplido con el pago del aguinaldo que, por ley, tiene que ser antes del 20 de diciembre.

Al respecto, el edil informó a su personal, entre ellos a los elementos policiacos, que no contaba con los recursos para cumplir con dicha obligación.

Habilitan 65 albergues por temporada de frío

En otro tema, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, anunció que debido a la temporada de frío que se presentarán en el estado se hizo la entrega de apoyos a 65 municipios donde históricamente se presentan las temperaturas más bajas durante el invierno.

Detalló que estas localidades forman parte del programa “Dormitorio Seguro”, por lo que se repartieron insumos a los pobladores, entre ellos, cobijas, kits de aseo personal, de limpieza y sanitarios, como cubrebocas y gel antibacterial.

Detalló que igual se instalarán albergues en el mismo número de municipios, para todos aquellos que quieran acudir, ya que son ocho regiones prioritarias las que se tiene contempladas para ello.

Los municipios contemplados son Atlixco, Calpan, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Nealtican, San Felipe Teotlalcingo, San Nicolás de los Ranchos, Tochimilco, Tlahuapan, Tianguismanalco, Aljojuca, Atzizintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Lafragua, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán y San Juan Atenco.

Así como San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Antonio Cañada, Tlachichuca, Zacapoaxtla, Xochiapulco, Tlacotepec de Benito Juárez, Coyomeapan, Yehualtepec, y Acajete, Cuautinchán, Mazapiltepec de Juárez, Cuapiaxtla de Madero, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, Soltepec, Tepatlaxco de Hidalgo, Atempan, Chignautla, Cuyoaco, Libres, Ocotepec, Oriental y Tepeyahualco.

Además de Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zaragoza, Zautla, Aquixtla, Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Ahuazotepec, Zacatlán y San Martín Texmelucan.

