-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que de no aprobar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) el ayuntamiento no tendría recursos para instalar los 15 mil puntos de luz que hacen falta y le quitarían operatividad a las seis acciones que anunció en campaña.

En entrevista, tras anunciar el desfile de Reyes que se realizará el próximo 4 de enero, el panista comentó que no tener los 150 millones de pesos que se estima recaudar al año por dicho concepto, tampoco tendrían recurso para pagar a la Comisión Federal de Electricidad ((CFE), que son 300 millones al año.

Refirió que esto tampoco es una condicionante para los diputados o el Congreso local, pues éste es el que tiene la última decisión, pero sí se tendrían que hacer ajustes u radicalizar el gasto en todas la áreas para garantizar el servicio de alumbrado público”.

“No hay algún amague de mi parte de condicionar la aprobación del DAP en función de algún crédito, son dos temas distintos, lo que tenemos que valorar es saber con cuántos recursos contamos, que ahorita no lo sabemos yo soy respetuoso de cada uno de los diputados”, asentó.

-Publicidad-

Sostuvo que esperan la postura y el análisis que hagan los legisladores, al tiempo de afirmar que se ha brindado toda la información necesaria sobre este tema y se ha hecho el cabildeo y trabajo para ello, pues no se trata de un nuevo impuesto y eso “está bastante claro”.

El edil manifestó que por los 3 años se recaudarían 450 millones de pesos, que es lo equivalente a la inversión de un año de infraestructura, además de que se tendrían que recortar recursos en las seis acciones a las que se comprometió en su campaña.

“No me estoy tirando al piso, sí es riesgoso porque le quita operatividad y viabilidad de los proyectos, no quiero entrar en algún escenario catastrófico, si no se aprueba tendríamos que hacer un reajuste de una manera radical y ver cómo garantizar los servicios con lo que tengamos”, remarcó.

Analizan diagnóstico sobre cámaras

- Publicidad -

Por otra parte, Rivera Pérez comentó que se está haciendo un diagnóstico de las cámaras de videovigilancia, así como de las cámaras corporales que usan los policías, con el fin de conocer cuál es el estado en el que se encuentran actualmente.

Detalló que las cámaras que puedan portar los elementos de seguridad es un proyecto que dejó la administración pasada, por lo que se tiene que analizar en materia de cobertura y viabilidad, por el tema de conectividad, pues “no es un tema sencillo”.

Manifestó que se analiza la cantidad necesaria y su funcionamiento, ya que deben estar reglamentadas, al tiempo de revelar que “el dato curioso es que estas cámaras fueron entregadas prácticamente el último día de la administración y si no es que días posteriores estaban malavareando para entregarlas”.

-Publicidad-

“No es un tema fácil, no es solamente se requiere ir y ver si prende o no prende, tiene que verificarse si está transmitiendo de manera correcta, se tiene que revisar el tema de los datos, si no tiene fallas eléctricas, si aquellas que son PTZ que son giratorias si lo hacen de manera normal”, expresó.

Rivera Pérez adelantó qué hay varios equipos descompuestos que se tendrán que atender de manera especial y rápida para su buen funcionamiento y que puedan ser parte fundamental para la vigilancia de la ciudad.

R:CB