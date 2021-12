-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que la nueva dirigencia del PAN, encabezada por Augusta Díaz de Rivera Hernández y Marcos Castro Martínez, debe hacer un partido cercano a la gente, al tiempo de evitar opinar sobre el respaldo para que busque la gubernatura.

En entrevista, tras anunciar el desfile de reyes de 2022, que se realizará el 4 de enero, aprovechó para felicitar a los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal (CDEP), del Partido Acción Nacional (PAN), que asumió protesta el lunes pasado.

“No tengo más que felicitarle a los dos por ganar la elección, la llegada de Augusta Díaz de Rivera a la dirigencia del PAN lleva una gran responsabilidad, por lo que esperemos que tenga trabajo cercano a las causas sociales y no de intereses”, asentó.

Ante esto, refirió que espera que la nueva dirigencia no sea un partido político que “solo se vea el ombligo y mejor estén viendo en cara a la sociedad”, debido a que será un trabajo dirigido a los principios del partido, que sea benéfica para el instituto político, para los militantes y los ciudadanos.

-Publicidad-

Sostuvo que ambos panistas tienen su voto de confianza para que el trabajo que van a realizar al frente del partido sea para bien de la ciudad y por el bien del instituto político que representan, pues no debe haber intereses particulares.

Asimismo, sobre que Genoveva Huerta Villegas insiste en anular la elección, por lo que acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), sostuvo que “no tiene comentario”, pero hizo un llamado a la unidad.

“Es fundamental que se demuestre congruencia tanto de los partidos políticos como de los militantes, se debe ver una actividad de cara a los poblanos antes de sus propios intereses, por muy legítimos que sean, siempre en política debe prevalecer el interés general”, remarcó.

Evita hablar sobre 2024

- Publicidad -

Al ser cuestionado sobre que Díaz de Rivera Hernández y otros actores lo respaldan para ser el candidato a la gubernatura, Rivera Pérez evitó opinar sobre ello, al señalar que está enfocado en su administración municipal y aún falta tiempo para el proceso.

“Yo estoy ocupado en el presente, no estoy pensando en el mañana, asumo con tal plenitud en mis responsabilidad de ser presidente municipal y que no le quita el suelo el futurear en el año 2024 que falta mucho tiempo, estoy enfocado a haber un buen gobierno, que es lo que los poblanos me encargaron”, asentó.

R:CB

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!