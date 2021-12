-Publicidad-

Mario Vargas Llosa lo ha vuelto a hacer, así es, el premio Nobel de literatura por tercera vez ha salado la candidatura presidencial de su favorito, esta vez se trata del candidato derechista José Antonio Kast, quien este domingo perdió las elecciones presidenciales de Chile.

Durante la campaña del escritor, Vargas Llosa se proclamó a su favor, afirmando que “Será muy importante que Chile lidere nuevamente lo que es la centroderecha, la libertad, estimular a los empresarios, estimular la inversión extranjera”.

Y bueno, evidentemente esto no pasó, pues el candidato de la coalición Frente Social Cristiano perdió frente al diputado de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo el 55.81 por ciento de los votos; frente a esto solo nos resta recordar como en el pasado los candidatos presidenciales a quienes mostró su apoyo también perdieron.

-Publicidad-

Tal es el caso de Keiko Fujimori, ex candidata a la presidencia de Perú; en esa ocasión el escritor dejó de lado su rivalidad con la familia expresando que él mismo votaría a Keiko Fujimori afirmando que ella era “ la única alternativa”, pues si Pedro Castillo ganaba Perú corriera el riesgo de caer en el totalitarismo, y adivinen, ¡Castillo ganó! con 45 mil votos más que Fujimori.

Caso más cercano fue en el 2018, cuando apoyó a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, igual excandidatos a la presidencia de Méxica, y mostró su aversión hacia Andres Manuel Lopez Obrador, expresando que sería “sería un retroceso tremendo para la democracia en México” y bueno, AMLO ganó.

Y no solo ganó si no que arrasó, obteniendo el 53.19 por ciento de la votación,las elecciones presidenciales, así pues, tenemos pruebas y cero dudas de que tal vez sea mejor no contar con el apoyo del multi premiado escritor y aumenta las probabilidades de obtener el éxito, o ¿Qué piensas tú?

- Publicidad -

Con información de El Financiero

Editado por Dulce Claudia Rojas Zepeda