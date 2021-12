-Publicidad-

Un grupo de poblanos se manifestó en el Paseo Bravo en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que propuso el ayuntamiento en la Ley de Ingresos para 2022, pues afirmaron que la Comuna debe cubrir ese recurso y exigieron al Congreso no aprobarlo.

Alrededor de 20 personas llegaron al Paseo Bravo a las 10 de la mañana de donde pretendían marchar hacia el zócalo para protestar por dicho tema, pero ante la falta de participación, se quedaron en el primer punto.

Con una pancarta, en la que se leía “No al DAP, por eso pago mis impuestos. Alto a imposiciones. ¡Ya Basta! Entiendan Congreso, gobierno estatal y municipal”, invitaban a los automovilistas que pasaban por la zona a que igual se sumaran.

Carlos Rosas Castilla, habitante de la colonia San Manuel, manifestó que el ayuntamiento debe ser el que cubra el monto del DAP, pues por eso pagan sus impuestos, aunque dijo desconocer cuánto es lo que le cobraban en otros años antes de que fuera declarado inconstitucional.

-Publicidad-

Por ello, llamó a los diputados a no permitir este concepto dentro de la Ley de Ingresos, pues “son representantes del pueblo” y están “haciendo mal el trabajo”, pues en todo caso tendrían que preguntarles a los ciudadanos si están a favor o en contra de ello, toda vez que el tema se mantiene en análisis en el Legislativo.

“Estamos nosotros en contra de que nos cobren el DAP, yo vengo a la protesta como ciudadanos porque no me parece esto, yo si estoy de acuerdo en apoyar este movimiento para exigir que no pase este impuesto”, remarcó.

Señaló que en caso de que ni el ayuntamiento de Puebla, ni los diputados locales, les hagan caso a su petición, podría haber mayores movilizaciones, pues “el pueblo es el que manda”, más no el gobierno ni los legisladores.

Que escuchen a los ciudadanos, piden

- Publicidad -

Por su parte, Carlos Carrillo Cortés, de la colonia La Libertad, manifestó que esto va a afectar a todos los poblanos, sumado a la situación económica que se tiene por la pandemia del Covid-19, por lo que las autoridades “deberían pensar primero en eso”.

Dijo que, a él, en años pasados cuando le cobraban entre 30 y 40 pesos cada dos meses, pues no sabía que era inconstitucional, pero ahora que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) lo declaró así, no están de acuerdo en que lo tengan que pagar nuevamente.

“Que escuchen que la ciudadanía no va poder soportar todos estos nuevos gastos, hay colonias que ni siquiera tienen alumbrado público, entonces qué es lo que les van a cobrar o en su caso están fundidas las lámparas, en abril y mayo los diputados fueron a pedir el voto, entonces, así como lo hicieron, que igual vengan y pregunten si estamos de acuerdo”, asentó.

-Publicidad-

Es de mencionar que el alcalde Eduardo Rivera Pérez ha señalado que de aprobarse el DAP en la Ley de Ingresos de 2022 el ayuntamiento tendría 149 millones de pesos al año, mismos que servirían para mejorar el servicio y colocar 15 mil puntos de luz en zonas donde no se tienen.

R:CB