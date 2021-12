-Publicidad-

El gobierno de Jalpan, encabezado por Nicolás Galindo Pérez, debe pagar siete quincenas no cubiertas, por un total de 210 mil pesos, a tres exregidores, pues, aunque la sentencia del TEEP sancionó faltas cometidas por la administración anterior, la actual debe cumplir.

Así lo explicó, en entrevista, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Norma Angélica Sandoval Sánchez, en donde señaló que la obligación la genera la propia autoridad, por ser la responsable, más no de la persona como tal.

“La obligación es de la institución y la institución no desapareció, lo que se modifico fue su conformación, pero no la figura, no desapareció el ayuntamiento, entonces si hay una obligación de ese ente que tiene que cubrir”, asentó.

Dijo, que en caso de no cumplir puede ser sujeto a otros tipos de procedimientos como administrativos, penales o de otra índole, que si bien están a salvo los derechos del denunciante o de los actores, la obligación de pagar subsiste para la autoridad responsable.

Y es que el jueves pasado magistrados de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) desecharon la impugnación de Galindo Pérez con la que buscaba tirar la sentencia del TEEP y no pagar 210 mil pesos.

Al resolver el caso señalaron que la demanda fue presentada por una autoridad que en su momento fungió como responsable en la cadena impugnativa primigenia, por lo que no podía ser atendido el recurso.

Fueron siete quincenas que no se pagaron

Con esto quedó firme la sentencia del TEEP en la que se ordenó al actual ayuntamiento que cubra los salarios caídos a los exregidores Roberto Salvador García, Eduardo Hernández Aranda y Hortencia Vargas Pérez, luego de que, por tener conflictos con el exedil suplente, Vicente Flores Pozo, no se los pagaron.

En ese entonces, argumentó que se debió a la falta de cumplimiento a sus atribuciones, entre las que se encuentran el no asistir a las sesiones de Cabildo, mismas a las que habían sido convocadas, pero el tribunal resolvió que no cubrir el pago es violación de un derecho constitucional.

Por ello, de acuerdo con el tabulador de dicho ayuntamiento, cada exconcejal debió percibir 10 mil pesos por quincena como sueldo neto desde el 1 de julio y hasta el 14 de octubre de este año, por lo que en total suman 70 mil para cada uno, es decir, un total de 210 mil pesos.

