La burbuja informática

-Publicidad-

Nuestra vida digital se caracteriza por el constante flujo de información y una constante interacción con los contenidos que vemos, nos informamos gracias al internet, vemos lo que hacen nuestros amigos y conocidos en las redes sociales, compartimos nuestras ideas, opiniones y damos LIKE, FAV, RT, o enviamos una reacción, en toda esta dinámica del internet y las redes sociales existe algo muy valioso que alimentamos todo el tiempo sin darnos cuenta, vamos dando a empresas transnacionales nuestro perfil personal exponiendo nuestros gustos, desagrados, sentimientos, posicionamientos políticos, ubicaciones, historial de búsqueda, relaciones personales y una cantidad de datos que nos parece de lo más normal compartir. Los gigantes del internet utilizan esta información para vender publicidad y todos esos datos a otras empresas y organizaciones para un sinfín de propósitos, por ello los buscadores y aplicaciones siempre procurarán poner a tu alcance contenido para que puedas interactuar, para que puedas reaccionar y seguir proporcionada información sobre tu perfil de cliente.

Los algoritmos de los buscadores y las redes sociales están diseñados para acerarte más a tus intereses, para acercarte con gente que tenga afinidad con tus ideas, te presentan noticias, productos y servicios que coinciden con tus búsquedas, con tus gustos o necesidades, incluso para nuestra sorpresa a veces hasta “nos escuchan” y después de platicar con alguien sobre alguna necesidad, aparece misteriosamente la respuesta en Instagram o en Facebook en un anuncio pagado. Aunque parezca ciencia ficción, toda la información que vemos en internet está diseñada para nosotros, para encontrar coincidencias con nuestros gustos y necesidades, generando una placentera burbuja informática que nos lleva a al uso superficial e inútil del internet y sus herramientas.

La personalización de resultados hace que nos alejemos de información que no coincide con nuestros gustos y nos aislamos en esa burbuja cultural e ideológica que está presente en todos los sistemas informáticos y el internet, el uso del Big Data hace que cualquier dato por minúsculo que sea utilizado para achicar el mundo que ves en línea, por lo que nuestra idea del contexto social, económico, político y cultural está distorsionada. Esta burbuja informática resulta potencialmente peligrosa ya que nos aísla de la realidad y da pie a que las fake news se propaguen con facilidad, provocando en los individuos o incluso en sociedades enteras un adoctrinamiento o control masivo, limitando el pensamiento crítico, la protesta, movimientos políticos e incluso la imposición de modas o tendencias.

Vivir en una burbuja de información trasciende nuestra perspectiva sobre la realidad, es decir, que lo que vemos a través del internet, aunque parezca que es una visión representativa de tu ciudad, de tu país o del mundo, en realidad son noticias, datos, tendencias, amigos, productos y servicios puestos ahí para que sigas interactuando con las plataformas, que compres, que des click, que reacciones, sin darte de cuenta de que en realidad están pasando muchas más cosas fuera de la burbuja, hay más gente que opina muy diferente a ti y que tiene posiciones políticas totalmente opuestas, que hay problemas mas grandes y complicados que los que te muestran, es una forma de controlar la ideología y la intelectualidad de la sociedad.

-Publicidad-

Todo esto ocurre sin darnos cuenta, en silencio, detrás de un inocente like o una búsqueda insignificante el Google, una compra en Amazon o un tweet, así de simple comienzas a formar tu propia burbuja, tu mundo digital limitado a tu propia forma de pensar. Si somos conscientes de esto, quizás podamos romper de a poco la burbuja, aunque no podemos escapar, no todo es negativo, es posible que con pequeños cambios veamos realidades distintas, como usar buscadores alternativos que no utilicen tus datos, cambiar constantemente de IP, utilizar lo menos posible las redes sociales y no interactuar con las publicaciones, entre otras acciones que pueden ayudar. Sin embargo, antes de cualquier otra cosa debemos preguntarnos ¿Quieres rodearte cómodamente de las ideas semejantes a las tuyas o preferirías vivir en un mundo de diversidad, contradicción y pluralidad?

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.