La economía informal tuvo una participación del 22 por ciento en el PIB nacional de 2020, la aportación más baja registrada desde 2013, debido al confinamiento por la pandemia por Covid-19, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos comparativos entre 2019 y 2020, la participación de la economía informal pasó de 23.1 por ciento a 22 por ciento.

El estudio de del Inegi indicó que por cada 100 pesos generados del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 78 pesos lo generan 44 por ciento de ocupados formales, mientras que 22 pesos los generan 56 por ciento de ocupados en informalidad.

El Inegi explicó que el año pasado y con relación a la economía informal, 11 por ciento correspondió al sector informal (aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios) mientras que 10.9 por ciento correspondió a las OMI que refieren a todo trabajo que aún y cuándo labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con seguridad social ni prestaciones sociales.

Las OMI incluyen al sector agropecuario, al trabajo doméstico remunerado y al empleo informal en actividades formales, acotó el instituto de estadística.

La emergencia sanitaria por Covid-19 impactó la composición de las actividades económicas del sector informal. El comercio al por menor sigue siendo la actividad económica con mayor nivel de contribución, aumentando su contribución de 39.2 a 40.5 por ciento; la construcción disminuyó su participación de 27.8 a 25.7 por ciento, siendo el sector con mayor impacto en su participación.

En conjunto, estas actividades contribuyeron con 67 por ciento en 2019, mientras que en 2020 lo hicieron con 66.2 por ciento