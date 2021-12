-Publicidad-

Los trabajadores que se conviertan en padres podrían tener una licencia de paternidad por 90 días, esto en caso de que se apruebe una iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados que busca reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La propuesta consiste en modificar la fracción XXVII Bis del artículo 132 de dicho ordenamiento, para incluir la obligación de los patrones a “otorgar licencia de paternidad de 90 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante”.



Suscrita por integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la propuesta busca romper con la imposición de cargas de trabajo no remunerado y el rol de las mujeres como únicas cuidadoras, ya que actualmente la ley les otorga una licencia de tres meses por maternidad y a los hombres un permiso por cinco días hábiles en caso de ser padres.



Plantea modificar los permisos de paternidad por licencias de paternidad, mismas que quedarían a cargo de los servicios de seguridad social y no de los patrones, como sucede actualmente.

-Publicidad-

Con esto, se terminaría con el impedimento de tener estadísticas reales sobre el número de padres existentes y cuántos ejercen su derecho al permiso por paternidad.



De aprobarse, esta iniciativa contribuiría a eliminar el freno del desarrollo profesional de las madres, así como a generar condiciones laborales más justas para las mujeres, quienes frecuentemente no son contratadas, no reciben ascensos o no gozan del mismo sueldo de los hombres debido al temor a que se ausenten por maternidad.

Desde el 1 de octubre, todos los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tanto hombres como mujeres, pueden solicitar licencia de paternidad con goce de su sueldo hasta por tres meses.

- Publicidad -

RE: LPR

Editado por Paola Macuitl Gallardo

-Publicidad-

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!