Las Vegas, sede del Super Bowl 58 en 2024

-Publicidad-

La National Football League (NFL), máximo torneo del fútbol americano, reveló que Las Vegas, Nevada, ha recibido el privilegio, por primera vez en su historia, de convertirse en la sede oficial del Super Bowl, albergando su edición LVIII (58).

La noticia fue revelada este miércoles, a través de la cuenta oficial de Twitter del equipo de Las Vegas Raiders, donde con un publicación se dio a conocer que el nuevo estadio Allegiant Stadium, mismo que ha acogido los partidos de local de la institución negro y plata desde el 2020, estará recibiendo el evento para el 2024.

The biggest game. The brightest stage.

The Super Bowl is coming to @AllegiantStadm and Las Vegas. #SBLVIII

Statement: https://t.co/4JzTCchZYq pic.twitter.com/6eSeKyGqrN

— Las Vegas Raiders (@Raiders) December 15, 2021