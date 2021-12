Demolición de IMSS de San Alejandro terminará en mayo: Zoé Robledo

-Publicidad-

La demolición del hospital general de San Alejandro del IMSS estará concluida en mayo del siguiente año, pues se prevé que los trabajos tarden cinco meses más, luego de que inició en agosto, para lo cual se destinará una inversión de 73 millones de pesos.

Así lo dio a conocer, tras realizar un recorrido por dicho inmueble, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, quien recordó que el proyecto está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El funcionario federal manifestó que como parte de la primera etapa ya se retiraron los muros del nosocomio, toda vez que dejó de operar por las afectaciones que sufrió en el sismo del 19 de septiembre de 2017, pues sufrió daños estructurales graves.

-Publicidad-

Explicó que la demolición del hospital general regional de zona número 36 comenzó hacia adentro, esto con el fin de evitar afectaciones en las viviendas cercanas a él, al tiempo de señalar que derrumbar el edificio y construir uno nuevo fue la mejor decisión.

Esto, porque sostuvo que la obra de reforzamiento que se había planteado no era apta para recuperar el hospital, el cual era el más grande en su tipo en el país, además de que desde 2011 se le hicieron varias intervenciones y ya no era viable que siguiera operando.

Refirió que la visita para ver el avance de los trabajos obedece a una petición de diputados federales, entre ellos el poblano Mario Riestra Piña, quien es integrante de la Comisión de Seguridad Social en la cámara baja.

- Publicidad -

“Había muchas dudas sobre qué se tenía que hacer en San Alejandro, si se tenía que aprovechar una parte del hospital o demoler, fueron muchos diagnósticos hasta llegar a la definición de la demolición y después la asignación a que fuera el Ejército que lo hiciera”, remarcó.

Robledo Aburto afirmó que “no se equivocaron”, ya que no solamente hay un buen avance, sino que todo va como se ha establecido, así como detalló que una demolición no deja de ser una obre de ingeniería muy compleja y por ello la está ejecutando la Sedena.

“Quizá por fuera no se ve, pero por dentro ya no hay muros, ya todo lo están haciendo el Ejército, es muy cuidadoso de algo, de hacer las demoliciones hacia adentro y no hacia afuera, porque si no se podría tener afectación a las viviendas cercanas, además de algunos otros daños que se quieren evitar”, expresó.

Se proyectan cinco hospitales

-Publicidad-

Posteriormente, el director del IMSS se reunió con el gobernador Miguel Barbosa Huerta en Casa Aguayo para hablar sobre dicho tema y los proyectos que se tienen planeados ejecutar a partir del siguiente año.

Es de mencionar que el IMSS anunció en marzo pasado que para suplir el número de camas que se tenían en este nosocomio, que eran más de 400, se tienen cinco proyectos de infraestructura en Puebla.

Uno es con capacidad de 160 camas en el sitio que dejará el de San Alejandro con una inversión de mil 690 millones 585 mil 469 pesos, el cual será para los servicios de ginecobstetricia y pediatría, así como para atender la detección y tratamiento de pacientes con cáncer.

Otro de 260 camas con todos los servicios necesarios de segundo nivel en Amozoc, con un costo de 2 mil 133 millones 285 mil 64.7 pesos, además de un área adicional de 140 camas en el Hospital de La Margarita, con una inversión de 860 millones 214 mil 544.05 pesos.

Mientras que, en el Hospital de Tehuacán, que cuenta con 66 camas, se busca incrementar a 144, es decir 78 más, para lo que se destinarán 767 millones 186 mil 656.24 pesos y, en Huauchinango, se construirá un nosocomio de 72 camas para atender a más de 66 mil derechohabientes para el que se destinarán 676 millones 234 mil 187.6 pesos.

R: DJ

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!