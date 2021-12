-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que en Puebla “hay estabilidad política” y una muestra de ello es que el pasado proceso electoral fue tranquilo, aunque reconoció que sigue habiendo corrupción y advirtió que de su gobierno “nadie saldrá con concesiones”.

Lo anterior, al rendir su tercer informe ante el pleno del Congreso local, en donde igual acudieron el alcalde Eduardo Rivera Pérez, los presidentes del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Norma Angélica Sandoval Sánchez y del Instituto Electoral del Estado (IEE), Miguel Ángel García Onofre y el fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal.

Al emitir su discurso, el mandatario poblano sostuvo que “por primera vez” en el estado no se puede decir que el gobierno en turno “metió la mano” en la elección, ni operó a favor de algún partido político o candidato, como sí se hacía en otros años.

Aseveró que por ello ahora se puede tener una convivencia sana entre alcaldes, diputados locales, federales y el gobierno, así como se dijo respetuoso de los partidos políticos y de la oposición, la cual es necesaria para gobernar, “y para mí poder sujetarse a las reglas de la ley solo así podemos vivir en sociedad”.

“Que satisfecho es no tener señalamientos de haber intervenido en favor de un candidato. Soy político y tengo opinión y la seguiré diciendo porque soy un ciudadano, pero nunca intervendré por qué soy gobernador”, asentó.

Persiste corrupción con delincuencia, reconoce

Acompañado de la presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo, así como del representante del Poder Judicial, José Miguel Sánchez Zavaleta, en esta ocasión si acudió a dar su mensaje, el cual duró casi hora y media, a diferencia de el año pasado y el 2019.

El mandatario poblano sostuvo que cuando tomó protesta, la delincuencia se había desbordado en Puebla, por los que se inició un combate para ello, aunque reconoció que “lamentablemente” ha persistido la vinculación de ésta con las autoridades, por lo que se debe trabajar para terminar con la corrupción.

“No vamos a parar no vamos a dejar a nuestra Puebla abandonada, en mi gobierno no hay vinculación de los mandos superiores, y he renovado a la policía en dos ocasiones y la seguiré renovando sin que me tiemble la mano” resaltó al tiempo de pedir mayor coordinación con la Comisión de Seguridad del Legislativo.

Barbosa Huerta comentó que su administración se ha caracterizado por ser austera, progresista, de izquierda, que actúa con responsabilidad, y transparencia para cumplir en la “construcción de México”, aunque reconoció que la sociedad poblana vive en un régimen de “profunda desigualdad”.

Aprovechó para resaltar el trabajo que se ha hecho en el combate a la pandemia del Covid-19, pues una muestra de ello es que la Secretaría de Salud fue reconocido a nivel nacional por el trabajo hecho en estos 20 meses de la crisis sanitaria, a la par de afirmar que se ha respetado la libertad de expresión.

Regular transporte público

Asimismo, sostuvo que se ha dado respeto a los derechos humanos, pero dijo que no se confunda “quien viola la ley, se le aplica la ley”, así como advirtió que no quedan feminicidas impunes, pues se les persigue o están detenidos, ya que su gobierno está preocupado por la violencia de género e intrafamiliar y el Congreso Local deberá legislar temas profundos que en las calles se reclaman, como es la despenalización del aborto.

Dijo que le fue heredado un gobierno grande, burocrático y poco eficiente, “pero se acabaron los privilegios, nunca más habrá intereses intocados, personas intocadas. Se está investigando y se seguirá investigando, y la ley se va aplicar aunque se llamen perseguidos políticos”.

De igual forma, advirtió que se regulará el transporte público, a través de dos leyes, la primera que ya fue aprobada y la segunda que ya trabaja, pues este gremio en todo el estado es un verdadero enredo”, formado por la acumulación de privilegios de grupos clientelares.

“Eliminar las rutas encimadas con otras rutas, las unidades piratas, eliminar todas las irregularidades, en mi gobierno nadie saldrá con concesiones, nadie va a estar beneficiado, solapando a todos ellos y pronto se judicializarán carpetas de denuncias que hay”, sentenció.

