Federación celebra diálogo con PAN; “ojalá PRI haga lo mismo”

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, celebró el inicio del diálogo entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y líderes del PAN, pues se busca que haya “debate” sobre las reformas que promueve su gobierno y pidió que el PRI “haga lo mismo”.

En su conferencia de prensa matutina, expresó que es bueno que se “deponga” la actitud “extremista, de rechazar todo” del partido blanquiazul, pues llegaron a una situación tan negativa que no votaron por los ascensos de los oficiales del ejército.

Destacó que existen iniciativas, como la reforma constitucional en materia eléctrica, que busca que se conozcan y discutan, por lo que se darán elementos al respecto a los miembros del PAN.

Pidió a los legisladores panistas no actuar con cerrazón y pensar en el interés general, no sólo en el partidista.

Manifestó que “ya no es como antes” por lo que no existe el “toma y daca” o el “te doy esto y tú qué me vas a dar a cambio” en la aprobación de reformas, como ocurrió en 2013 con la energética y la tributaria, ya que la población está más informada.

López Obrador comentó que “ojalá” los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) “hagan lo mismo” y se abra el diálogo.

Fue el pasado lunes cuando Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob), se reunió con el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, y acordaron realizar mesas de diálogo, sobre las reformas promovidas por el presidente, el próximo 10 de enero de 2022.