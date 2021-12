-Publicidad-

Oh, la deliciosa jícama, estamos en época navideña y no es raro que se rompan piñatas, y es ahí donde más ubicamos a este tubérculo Méxicano, porque sí, es Méxicano. Así que te invitamos a que conozcas su origen y datos interesantes.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Víctor Villalobos Arámbula, el nombre de la jícama proviene del náhuatl xicamatl que significa raíz de agua, y es bastante adecuado, pues esta deliciosa botana es agua en un 87 por ciento.

Así pues, se sabe que ya se consumía en culturas precolombinas como la tolteca, mexica, maya y zapoteca

-Publicidad-

Algo que seguro no sabías es que, es una planta y la jícama que consumimos es más bien la raíz, nada nuevo, excepto que, el resto de la planta es considerada tóxica, sí, su semilla contiene un alto grado de rotenona, que es un insecticida natural.

Antes de que pienses en dejar de consumirla, déjanos contarte que no sólo sabe muy bien, sino que tiene un valor nutricional muy alto, pues contiene vitamina C, calcio, fósforo, potasio y hierro; no te prives de ella, sabes bien que con chile y limón es de las botanas más sabroso.

Otro dato que te queremos compartir, es que si bien en diciembre es su temporada fuerte, su siembra va de marzo a junio, así se puede cosechar entre septiembre y diciembre. De hecho, Nayarit es donde más se cosecha jícamas, con una producción de 82 mil 830 toneladas, ¿Te imaginas todas esas jícamas?

- Publicidad -

Ahora sabes un poco más de este tubérculo, tal vez no sea información que apliques pero sí es información interesante que puedes compartir con tus amigos, en especial durante esta navidad; y hablando de navidad, te invitamos a conocer más datos sobre tus nochebuenas, típicas de la temporada, pues tus mascotas pueden salir lastimadas.

RE: LPR

Editado por Dulce Claudia Rojas Zepeda