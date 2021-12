-Publicidad-

Llegan las vacaciones y la pregunta de siempre, ¿Qué hacer? bueno en estas vacaciones de invierno puedes inscribirte a alguno de los cursos gratis que te presentamos, mata el aburrimiento mientras aprendes algo nuevo.

Antes de iniciar recuerda que existen diferentes plataformas que te ofrecen diferentes cursos, como crehana o Coursera, incluso google y facebook ofrecen cursos totalmente online, solo necesitas darte una vuelta por la red y elegir el que más te convenga, nosotros te dejamos algunas ideas, pero te recomendamos estar atento.

Cursos creativos

En este apartado te comentamos sobre cursos relacionados con fotografía, dibujo y música, ideales para adquirir nuevos pasatiempos, todos totalmente gratis.

-Publicidad-

Photoshop

Composición fotográfica

Curso de Guitarra y acordes

- Publicidad -

Curso de dibujo

Cursos de Idiomas

Sabemos que siempre es mejor estudiar idiomas viajando, pero no siempre es posible, no obstante esto no es impedimento para aprender idiomas, aquí te dejamos dos, que seguro te ayudarán en tu vida profesional.

-Publicidad-

Francés básico

Aprende inglés

Cursos para la vida diaria

Puede que el título te confunda, pero hace referencia a aquellas habilidades que puedes implementar en tu día a día como lo es el arte de la fotografía, sin necesidad de adquirir equipo profesional.

Fotografía con smartphone

Cursos especializados

Hoy día saber de todo un poco nunca viene mal, y en esta época de medios digitales casi no importa que estudiemos o que hagamos las redes serán un gran impulso, en este sentido te traemos un curso en marketing digital

Marketing de redes sociales

Como puedes ver hay una gran variedad de cursos que puedes iniciar estás vacaciones desde la comodidad de tu hogar y que son totalmente gratis; ahora que si buscas aprender de forma más rápida, te recordamos que las noches de museo están de regreso y solo quedan dos fechas disponibles para antes de que acabe el año, y son gratis.

Editado por Dulce Claudia Rojas Zepeda

RE: LPR