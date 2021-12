Napoli vs Barça, por los playoffs de la Europa League

-Publicidad-

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) realizó el sorteo de los duelos eliminatorios previos a los octavos de final de la Europa League. El Napoli se verá las caras con el Barcelona, y el Real Betis con el Zenit de San Petersburgo.

Este lunes 13 de diciembre se llevó a cabo desde la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, el sorteo de los partidos de los play-offs previos a los octavos de final de la Europa League. Para esta ocasión, el directivo de la confederación, Giorgio Marchetti, y el ex portero del Sevilla, Andrés Palop, fueron los encargados de anunciar los encuentros.

Para este sorteo se colocarían en un bombo los segundos lugares de la fase de grupos de la Europa League, mientras que en el otro estarían sus respectivos rivales, los cuales saldría de aquellos equipos que finalizaron en tercer lugar la fase grupos de la Champions League.

Duelos de play-offs

– Sevilla vs. Dinamo Zagreb

– Atalanta vs. Olympiakos

– Leipzig vs. Real Sociedad

– Barcelona vs. Napoli

– Zenit vs. Real Betis

– Borussia Dortmund vs. Rangers

– Sheriff Tiraspol vs. Sporting Braga

– Porto vs. Lazio

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021