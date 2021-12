-Publicidad-

Guadalupe Palacios Carrasco acusó que su expareja José Alberto Zapata Sánchez sustrajo, en 2018 de manera violenta, a su hija, además de que ha utilizado sus influencias para no entregársela, esto a pesar de que ella tiene la guardia y custodia legal tras su separación.

En rueda de prensa, acompañada de su abogada, Margarita Palomino, de la asociación “50 más 1”, señaló que tuvo una relación con Zapata Sánchez por 9 años, quien es locutor de radio El Sol FM, en Atlixco, pero en 2016 decidió terminarla debido a que sufría violencia por parte de él.

Tras esto, firmaron un convenio el 11 de agosto de dicho año, ante la Clínica del Maltrato del DIF en Atlixco, en donde su expareja le cedió la guarda y custodia de sus dos hijas, pero para 2018, en compañía de dos agentes ministeriales decidió llevarse a la menor de ellas, que en ese entonces tenía 6 años.

-Publicidad-

Dijo que José Alberto y su tío, el sacerdote Lucio Sánchez del Razo, están ocupando sus influencias para evadir los mandamientos judiciales, ya que desde hace un año no sabe algo de su hija, pues la única información que ha podido tener es que no está inscrita en la escuela.

Explico que, por ello, presentó un juicio de guardia y custodia en el Juzgado Civil de Atlixco, el cual quedó radicado con el expediente 676/2018, sin embargo, el juez Luis Herrera “con total parcialidad” le ordenó presentar a la mayor de sus hijas para que conviva con su papá, pese a los antecedentes que había de sustracción violenta.

Refirió que debido a eso promovió el amparo 587/2019 ante el juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, el cual deja sin efecto dicho acuerdo, por lo que se le ordena al juez de Atlixco que Zapata Sánchez entregue a la menor a su mamá.

- Publicidad -

Detalló que en la diligencia en la que se ordenó presentar a la niña, ésta manifestó estar viviendo en Puebla, en casa del “tata”, como ella llama al sacerdote Lucio Sánchez del Razo, quien estuvo acudiendo al juzgado y que –dijo– es el más interesado en que no recupere a su hija, e incluso le afirmó que “no iba a poder ganarles” porque ella no tenía el dinero y las influencias para hacerlo.

Pese a amparo, incumplen diligencias

Palacios Carrasco aseveró que el amparo 587/2019 causó ejecutoria y para su cumplimiento se han realizado diversas acciones que su expareja no ha cumplido, por lo que incluso ya se hizo acreedor a multas, pero tampoco se han hecho efectivas y ya tuvo tiempo para ampararse y presentar certificados médicos para justificar sus inasistencias.

Explicó que al no obtener respuestas en el ámbito civil presentó una denuncia contra su expareja, Maura Judith y Jeovanni, estos dos últimos los agentes ministeriales, por sustracción de menor y se integró la causa penal 89/2020 y aunque los tres fueron vinculados a proceso, desde noviembre de 2020 se está a la espera de la audiencia intermedia.

-Publicidad-

Agregó que también existe la carpeta 18/2020 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de los dos ministeriales, pero hasta la fecha no se ha podido realizar la audiencia inicial, por errores técnicos y porque los acusados no fueron localizados.

Finalmente, añadió que el Juzgado Sexto de Distrito ordenó a José Alberto presentarse el próximo martes a las 10:30 de la mañana al juzgado familiar de Atlixco para que entregue a su hija, por lo que exigió a su expareja que cumpla, pues ella tiene la guardia y custodia legal de la menor, así como hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) vigilar el actuar de los juzgadores.

“Espero que la orden federal sea cumplida, y no se siga burlando de mí y de las autoridades locales, cada día que pasa mi hija no asiste a la escuela, no tiene comunicación con su hermana ni conmigo, hay dictámenes psicológicos realizados por el DIF donde la llevó su abuela de que sufre de ansiedad, esto no es justo para mi pequeña”, asentó.

R:CB