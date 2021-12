Frente a Palacio Municipal, piden reconsiderar cobro de DAP

-Publicidad-

Un grupo de personas realizaron la mañana de este lunes una protesta en el Palacio Municipal para exigir que se desista del cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP), pues de lo contrario habrá acciones legales para impedirlo.

En conjunto con el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, Nancy Moreno Alejandre, del Consejo de colonos de la capital, sostuvo que con esto solo “buscan llenarse los bolsillos”, pues reiteró que es un cobro que ya fue declarado como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con pancartas en mano como “no al cobro del DAP”, “No más un impuesto para Puebla”, manifestó que no permitirán que se les “imponga” esta recaudación, por lo que exigió a los diputados locales que no aprueben la Ley de Ingresos del ayuntamiento de Puebla, toda vez que se incluye el DAP.

Por su parte, Carvajal Hidalgo señaló que, si la intención es obtener recursos, existen otras formas en las que se pudiera dar, como a través del cobro del predial y a ambulantes, pero no de forma ilegal con el alumbrado público.

Sostuvo que el gobierno municipal debería estudiar otras alternativas para obtener recursos, pero sin necesidad de aplicar el DAP, el cual pudiera considerarse como un “robo hormiga” que sea hace cada mes o dos meses a las familias, dependiendo del convenio que se haga con la Comisión Federal de Electricidad

Por ello, anunció que se iniciará una campaña de volanteo en colonias y el Centro Histórico para decir «no al DAP”.

En la manifestación igual estuvo presente el diputado local, José Iván Herrera Villagómez, como lo hizo el jueves pasado en la protesta afuera del Congreso, esto a pesar de que estuvo como regidor en la anterior administración donde se avaló el cobro en 2019 y 2020.

Habría amparos de aprobarse, dicen

Ambos legisladores sostuvieron que, de aprobarse la Ley de Ingresos con el DAP, no descartaron que haya “lluvia de amparos”, pues la gente está en contra de este cobro “que solo está siendo disfrazado”, pese a la situación económica que enfrentan las personas por la pandemia del Covid-19.

Por la mañana, el alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que “miente” quien diga que el DAP es un nuevo impuesto, así como aquel que señale que se está tratando de lastimar las finanzas de las familias, pues en el caso del municipio se cobró antes hasta antes de 2021 y ante esto llamó a los diputados a aprobarlo para el siguiente año.