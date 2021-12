Cobro del DAP será modificando la Ley de Ingresos: Barbosa

-Publicidad-

El cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en el estado de Puebla podrá realizarse si los ayuntamientos lo solicitan y promueven sus modificaciones a la Ley de Ingresos, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa y tras una reunión con los 217 alcaldes el pasado sábado en el Centro Expositor, el mandatario dijo que se acordó en que cada Comuna decida si cobra este derecho o no, pero quien no lo realice ya no podrán hacerlo a través de convenios “ilegales” con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Es decisión que cada ayuntamiento va a tomar y luego de la reunión del sábado, (…) quien no lo haga no podrá cobrar el derecho a alumbrado en ningún convenio con CFE, eso es ilegal y ese estado de ilegalidad no lo vamos a permitir”, advirtió.

Sobre el comunicado que emitió la CFE el pasado 10 de noviembre, dijo que este se equivoca cuando menciona que los convenios se realizan apegados a las leyes de las haciendas municipales, “no, se equivocan, si son autónomas (las haciendas), pero tienen que ser en cobros autorizados por las leyes, y las leyes son una función legislativa del Congreso local no de los ayuntamientos”.

-Publicidad-

Es de señalar que el mandatario ha reiterado estar de acuerdo con que los municipios cobren este derecho, pero que se haga sin un tipo de convenio con la CFE, al calificarlos como irregulares.

Esto luego de que el pasado 3 de diciembre, el Cabildo de Puebla aprobó reformas al Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio para poder cobrar el DAP, con lo que el ayuntamiento prevé recaudar 149 millones de pesos en 2022.

R:CB