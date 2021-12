-Publicidad-

El piloto neerlandés de la escudería Red Bull, Max Verstappen, en un dramático cierre de temporada, se consagró campeón de la Fórmula 1 (F1) 2021, rompiendo con la racha de 7 títulos consecutivos de Lewis Hamilton. Sergio «Checo» Pérez finalizó 4°.

Este domingo 12 de diciembre se disputó la última fecha del campeonato de la F1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Para esta cita, el máximo circuito del automovilismo llegaba con la incógnita de quién sería el nuevo campeón, pues Verstappen y Hamilton se encontraban como los dos contendientes por el título empatados en el primer puesto del campeonato de pilotos con 369.5 puntos.

https://twitter.com/F1/status/1469992044588408833

Para el arranque, Verstappen, partió con la ventaja de la «Pole Position», pero rápidamente fue neutralizado por el británico de Mercedes, que desde la primera vuelta se hizo del liderato de la carrera, manteniendo una ferviente lucha con el neerlandés que le seguía los pasos de cerca

🔥¡¡HAMILTON TOMÓ LA PUNTA, MAX LO PASÓ Y SE TOCARON!!🔥 Sergio Pérez está tercero; el neerlandés le regresó la posición y esto se pone ¡DURÍSIMO! Max Verstappen vs Lewis Hamilton ¡REVIVE a largada! 🔴EN VIVO: Yas Marina Circuit, Gran Premio de Abu Dhabi#F1xFOX pic.twitter.com/Ve8eDDnML0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 12, 2021

Luego de la entrada a boxes de Verstappen y Hamilton en las vueltas 14 y 15 respectivamente, “Checo” Pérez tomó la delantera, realizando una gran labor y consiguiendo que su compañero de Red Bull recortará distancias del británico para que ambos continuarán por lucha del primer puesto con apenas 1 segundo de diferencia en la vuelta 21.

🔥¡CHECO LE PELEA A LEWIS HAMILTON! Sergio Pérez le abre una ventana a Max Verstappen, ¡qué garra del mexicano! 🔥"CHECO ES UNA LEYENDA"🔥 ¡EL HIGHLIGHT! 🔴EN VIVO: Yas Marina Circuit, Gran Premio de Abu Dhabi#F1xFOX pic.twitter.com/t0hmCHkWIm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 12, 2021

Para la vuelta 28 llegaría uno de los momentos más emotivos del día, Kimi Räikkönen se despedía de la F1, abandonando la carrera luego de un incidente, dando así por concluida su última carrera y su última temporada.

https://twitter.com/i/status/1470027892063096835

La vuelta que definió todo

Para la vuelta 53, Hamilton. le sacaba una ventaja de casi 10 segundos a Verstappen, pero una serie de sucesos que terminarían por marcar no solo al gran premio si no que al campeonato comenzaron a pasar. Primero, el canadiense Nicholas Latifi de Williams, sufrió un choque provocando la entrada del “Safety Car”. Poco después, el equipo de “Checo” le solicitaría al mexicano retirarse, pues a pesar de ir en tercer lugar, había un problema con su vehículo del cual preferían no arriesgarse.

https://twitter.com/i/status/1470037518691278854

Con la salida del “Safety Car”, y la consiguiente reanudación de la carrera en la vuelta 58 de 58, se soltó la locura. Una última vuelta con Verstappen y Hamilton más cárcamos que nunca, en un duelo emocionante en la que el número 33 de Red Bull tras varios intentos, sacó la casta rebasando al 7 veces campeón, y en un cierre de carrera para el recuerdo pasó al primer lugar que se convirtió en el título con la bandera a cuadros.

🔝🔥¡¡REVIVE EL IMPRESIONANTE CIERRE DE FÓRMULA 1!! ¡Max Verstappen ganó la última carrera en la última vuelta, contra el último campeón del mundo! ¡Lewis Hamilton perdió TODO al final! ¡IMÁGENES DE COLECCIÓN! Yas Marina Circuit, Gran Premio de Abu Dhabi#F1xFOX pic.twitter.com/upwcQz6cUS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 12, 2021

De este modo Verstappen se coronó por primera vez como el piloto campeón de la F1 con unidades 395.5, dejando a Hamilton en segundo, seguido de Valtteri Bottas que fue tercero; el mexicano, Pérez, terminó con su mejor temporada como 4° con 190 puntos, pero como factor en el título de su compañero. Por su lado, Mercedes, tuvo que conformarse con el campeonato de constructores, en la que con sus 613.5 puntos dejó en el segundo puesto a Red Bull y en tercero a Ferrari.

