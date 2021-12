-Publicidad-

La CDH emitió una recomendación a la SEP debido a que personal de un jardín de niños en Zacatlán, en 2018, fue omiso del acoso y violencia escolar que sufrió una menor por parte de sus compañeros, lo que le ocasionó lesiones; es la segunda que recibe la dependencia en el año.

Esto, de acuerdo con el expediente 7106/2018 que abrió la Comisión de Derechos Humanos (CDH), tras la queja que recibió por parte de la madre de la víctima, en noviembre de dicho año, luego de que las autoridades educativas no hicieron algo al respecto de los hechos acreditados.

En el documento se detalló que la mamá acusó que en reiteradas ocasiones su hija llegó con signos lesiones de rasguños y golpes, ocasionadas por alguno de sus compañeros, derivado del descuido del personal de la institución, por lo que acudió al plantel para decirles, varias veces, que le pusieron atención al problema para que no volviera a ocurrir.

-Publicidad-

Detalló que debido a que persistió el problema, se presentó ante la dirección del plantel para dar a conocer los hechos, toda vez que cuando encaró a la maestra del salón, ésta le dijo que vio a dos alumnos agredir a su hija, pero le dijo “que estuviera tranquila, que ya estaban en un taller”.

Tras esto, acudió a la Corde para dar a conocer los hechos y en donde la Dirección de Educación Preescolar instruyó a la responsable de la Jefatura de Sector 22, instrumentar acta administrativa en contra del personal del Jardín de Niños, a la par de que se tenía la queja en la CDH y de la denuncia presentada ante la FGE por las agresiones a su hija.

No obstante, la comisión detalló que, en las constancias aportadas por el personal jurídico de la SEP, se omitió rendir un informe relativo a los hechos, limitándose a enviar los documentos relativos a la instrumentación y determinación del acta administrativa en contra de la docente y directora del Jardín de Niños y, posteriormente, en los documentos complementarios no señaló si aceptaba o no los hechos, como se lo habían pedido.

- Publicidad -

El organismo autónomo señaló que la docente y directora, en actuación de su función educativa debían garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los niños, así como llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta interna o externa, lo cual no se hizo.

Deberá presentar disculpa escrita a afectados

Por ello, la CDH emitió la recomendación 36/2021 por la violación al derecho humano a la educación, así como la omisión al Principio del Interés Superior de la Niñez, en la que le pidió al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, proporcionar a la víctima y su mamá apoyo psicológico, así como brindar, a través del personal correspondiente, una disculpa escrita a los afectados.

De igual forma, deberá iniciar los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos involucrados, ante el Órgano Interno de Control de la SEP; emitir una circular a través de la cual se les instruya que se abstengan de realizar actos u omisiones que atenten contra los derechos humanos a la educación.

-Publicidad-

También, deberá elaborar protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y padres de familia con el propósito de prevenir, y en su caso, encausar adecuadamente situaciones de violencia en el entorno escolar, así como foros de consulta en la materia e incorporar en los programas de “escuelas para padres de familia” herramientas que permitan dar atención a estos problemas.

Igual deberá constituirse, de manera inmediata, la Brigada de Seguridad Escolar en el Jardín de Niños, así como el Comité de Protección Civil y Seguridad de la escuela, y brindar al personal del preescolar, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos.

Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) continuará con la investigación por posibles hechos con apariencia del delito conforme al acuerdo de reclasificación de lesiones dictado en la Carpeta de Investigación (CDI) y en su caso ejercite la acción penal correspondiente.

Además de que la Secretaría de la Función Pública (SFP), en caso de ser procedente, agote la investigación con las constancias remitidas por el entonces director de Relaciones Laborales, respecto al acta administrativa instrumentada en contra.

Esta es la segunda recomendación que emite la CDH a la SEP este año, aunque ambas por casos de años pasados, pues la otra fue porque en diciembre de 2019, un profesor de la escuela telesecundaria “Leonardo Bravo” en Cuetzalan golpeó a un estudiante en la espalda, además, lo amenazó con acusarlo con la directora para que lo expulsara.