Cientos de familias poblanas acudieron este domingo al Templo de Nuestra Señora de Guadalupe en la capital como muestra de agradecimiento en medio de un ambiente de fe y medidas sanitarias, tras casi dos años de la pandemia de Covid.

Con una afluencia 50 por ciento menor que en 2019, personas de diferentes partes del municipio comenzaron a formarse de manera ordenada desde muy temprano en una larga fila que rodeaba la mitad del inmueble, ubicado en la avenida Reforma y 11 Norte.

Tal es el caso de Marcos Flores, quien desde hace 11 años camina descalzo en compañía de dos miembros de su familia, desde la colonia Guadalupe Hidalgo hasta este punto, en un recorrido de más de tres horas.

Caracterizado de Juan Diego, con las plantas de los pies desgastadas y cubrebocas, llegó a dar gracias por un año más de vida, luego de que en 2020 no asistió, además con esta acción busca continuar con la tradición de ser peregrino y transmitirla a sus hijos.

«Me mueve mi devoción por la virgen de Guadalupe y el agradecimiento por un año más, por los milagros que me ha hecho. Llevo viniendo vestido así (como Juan Diego) desde los 25 años, aproximadamente 11 años», contó.

A este punto, también llegaron personas que no pudieron asistir a la Basílica de la Ciudad de México, ejemplo de ello es Fernando, quien a pesar de que no pasa por una buena situación económica, no deja de visitar a la virgen.

Ventas, en incertidumbre

Puestos de pan, antojitos, objetos religiosos, juegos mecánicos, además de la tradicional fotografía de la virgen con el burrito para los niños, también llenaron las inmediaciones del Paseo Bravo, aunque con la incertidumbre de lograr buenas ventas.

Lizbeth, vendedora de pan de fiesta, se dijo preocupada porque aún no había mucha gente como en años anteriores, pero confío en que en el transcurso de la tarde más personas acudan, «con que vendamos lo que traemos, es más que suficiente».

Asimismo, los puestos de objetos religiosos y de fotografías esperan que hasta las 11 de la noche que concluya la verbena logren acercarse a las ventas de hace dos años.

Así los poblanos católicos festejan este 12 de diciembre está fecha tan importante para la sociedad mexicana.

