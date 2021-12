Napoli y Betis clasifican a las finales de la Europa League

-Publicidad-

El Napoli del mexicano Hirving “Chucky” Lozano y el Real Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez se clasificaron a las finales de la Europa League; sin embargo, el PSV de Erick Gutiérrez y el Genk de Gerardo Arteaga quedaron fuera de la competencia.

Este jueves 9 de diciembre se jugó la última jornada de grupos del torneo que muestra la otra cara del continente europeo, en la cual se definieron los dos clasificados de cada grupo para la siguiente ronda de eliminación. Además, a lo largo de esta semana, la Champions League finalizó su primera fase, en la que también se determinaron los terceros lugares de su respectiva ronda de grupos, quienes se vieron igualmente clasificados a las finales de la Europa League.

Primeros lugares de grupo: Olympique Lyon (Grupo A); Mónaco (Grupo B); Spartak Moscú (Grupo C); Eintracht Fráncfort (Grupo D); Galatasaray (Grupo E); Estrella Roja (Grupo F); Bayer Leverkusen (Grupo G); West Ham United (Grupo H).

Segundos lugares de grupo: Rangers (Grupo A); Real Sociedad (Grupo B); Napoli (Grupo C); Olympiakos (Grupo D); Lazio (Grupo E); Sporting Braga (Grupo F); Real Betis (Grupo G); Dinamo Zagreb (Grupo H).

Terceros lugares de Champions League: RasenBallsport Leipzig (Grupo A); Porto (Grupo B); Borussia Dortmund (Grupo C); Sheriff Tiraspol (Grupo D); Barcelona (Grupo E); Atalanta (Grupo F); Sevilla (Grupo G); Zenit (Grupo H).

Con el nuevo formato del campeonato, los ocho líderes de grupo avanzarán directamente a los octavos de final de la competencia. En cuanto a los segundos lugares de grupo y los reclasificados como terceros de la Champions League deberán enfrentarse primero en una ronda de Play-Offs previa, donde los ganadores accederán a los duelos de los octavos.

Es así que los clubes donde militan los mexicanos “Chucky” Lozano, Guardado y Lainez; el Napoli y el Betis, avanzando como segundos, de los sectores “C” y “G” respectivamente, disputarán dicha fase preliminar. No obstante, el PSV, de Gutiérrez, como tercer puesto del grupo “B”, se vio traspasado al tercer torneo continental de Europa, la Conferencia League, mientras que el Genk de Arteaga se despidió de toda actividad internacional como último del sector “H”.

Con respecto a los emparejamientos para esta ronda previa a los octavos de final, estos serán revelados el próximo lunes 13 de diciembre, a través de un sorteo que se llevará a cabo en Nyon, Suiza en punto de a 06:00 horas del centro de México.

