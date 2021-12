Lecciones de una pandemia

-Publicidad-

“Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar”

Pablo Neruda

En diciembre del 2019 apareció en China un enemigo que pondría de cabeza al planeta, aunque su llegada no fue inesperada ya que a lo largo de la historia nos hemos enfrentado con enemigos así, no estábamos preparados para los cambios tan bruscos y repentinos con los que se hizo presente. La llegada del coronavirus o covid-19 trajo la transformación de muchos aspectos de la vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, hasta en nuestras relaciones personales, su presencia nos ha obligado a adaptarnos a nuevas realidades y nos deja enseñanzas sobre nuestro estilo de vida y sobre nuestras prioridades. Por eso, vale la pena reflexionar sobre estas lecciones que nos ha dejado la pandemia hasta el momento.

Valorar a la familia y a los amigos

El distanciamiento social para evitar los contagios ha provocado que muchas familias lleven ya algunos meses sin poder reunirse, aunque los medios digitales han ayudado a mantener contacto, la cercanía de los latinos con nuestras familias y amigos es muy importante, el contacto físico, la convivencia recurrente y los momentos para compartir se eliminaron de forma temporal, muchos comenzamos a sentir la nostalgia del distanciamiento, la necesidad de volver a reunirnos, pero siempre se nos viene a la mente que el pequeño enemigo puede ser el culpable de que esto no suceda nunca más, que no tengamos oportunidad siquiera de decir adiós. Este distanciamiento nos enseña que en cualquier momento de nuestra vida tenemos que valorar nuestras relaciones, los momentos especiales con nuestra familia y amigos, ser conscientes de los momentos que hacen que la vida tenga sentido, disfrutar a las personas que nos rodean, ponerles atención y darles cariño.

Se puede ser productivo sin pisar la oficina

Con la presencia del coronavirus y las acciones de distanciamiento social muchos centros de trabajo comenzaron a diseñar estrategias para evitar la presencia de sus colaboradores en las oficinas y habilitar el trabajo vía remota o home office, generando todo un cambio en nuestra concepción de productividad y sobre las jornadas laborales. Nos hemos quitado la idea de tener que estar en un espacio físico determinado, un número de horas establecidas, atendiendo una cantidad de actividades poco productivas. Podemos ser igual o más productivos sin tener que estar en la oficina, sin necesidad de perder el tiempo en el traslado, en el regreso, ni en las horas de comida. Si somos responsables, podemos lograr nuestras metas laborales y entregar nuestro trabajo en tiempo, atender reuniones y cerrar un negocio desde la comodidad de nuestros hogares, una lección para repensar el trabajo.

La importancia de la salud mental

Quizás nunca nos habíamos detenido a pensar sobre el estado de nuestra salud mental o quizás siempre creímos que no era necesario pensar en ello. Hoy, con el bombardeo mediático y en redes sociales sobre los peligros y consecuencias del coronavirus, el encierro voluntario, el distanciamiento social y las dificultades económicas, tal vez tengas que replantearte la idea de revisar tu salud mental. Estos factores golpean muchos aspectos de nuestra perspectiva de vida, transforman la visión sobre nosotros mismos y pueden generar algún tipo de trastorno emocional, ansiedad o depresión. Por eso es muy importante mantenernos activos, productivos, utilizar nuestro tiempo en actividades que nos ayuden a mantener ocupada la mente y entender que debemos cuidar lo que pensamos y lo que hacemos. La importancia de nuestra salud mental es fundamental para transitar la pandemia, pedir ayuda de un profesional o comentarlo con alguien de confianza es una realidad que antes no estaba dentro de nuestros planes.

Adaptarse rápido

El cambio es inevitable y siendo tan abrupto es necesario adaptarse rápidamente, adoptar nuevas actitudes frente a las dificultades que ha traído el covid-19 será lo que haga la diferencia en nuestras vidas y marcará nuestro éxito o fracaso. En los negocios será necesario replantearse las estrategias comerciales, redefinir objetivos y analizar el mercado para acomodar nuestras actividades a modo de encontrar mejores oportunidades en medio de los efectos de la pandemia, aunque parezca complicado, estoy seguro de que siempre se puede encontrar una oportunidad en medio de la crisis. Esta nueva realidad nos enseña que adaptarse rápido será necesario para prosperar, para tener mejores oportunidades y para mantener el equilibrio frente a la adversidad de la situación.

Nuestra relación con la tecnología

Si ya teníamos una relación compleja con la tecnología, la pandemia llegó para dejar en claro que estamos viviendo una transición tecnológica que transformará finalmente todos los aspectos de nuestra vida. Si ya estábamos sumergidos en las redes sociales, el streaming, los videojuegos, las apps de citas, trámites bancarios, entre otras cosas, ahora recorreremos un camino más digital, ahora en otros sectores. Muchas herramientas están siendo utilizadas para trabajar, hacer videoconferencias, identificar la movilidad, hacer comercio electrónico, en la educación, para hacer trámites e incluso para la práctica de telemedicina, lo que implica que las empresas y los gobiernos están acelerando el proceso de digitalización como una nueva oportunidad de negocio, para evitar el contacto físico, reducir la movilidad y mantener sus actividades de manera regular. Veremos en los próximos meses un impulso de las aplicaciones tecnológicas, dispositivos y soluciones digitales, lo que hará más estrecha nuestra relación por lo que debemos pensar cómo vamos a forjar una sana relación con la tecnología, cómo haremos para sacar el mayor provecho de su aplicación y cómo encontraremos oportunidades para mejorar.

Una nueva conciencia social

El covid-19 llegó para quedarse, su presencia nos ha enseñado que además de ver por nosotros y por nuestras familias, también debemos cuidar a todas las personas con las que tengamos contacto, la Organización Mundial de la Salud sugiere el uso de cubrebocas y el lavado de manos fundamentalmente para proteger a los demás de un posible contagio. Es así como en esta nueva realidad debemos aprender y adaptarnos a una nueva conciencia social, conocer el estado de otros individuos dentro de la sociedad y entender la situación propia dentro de la comunidad, tener responsabilidad de nuestras acciones y cuidar a los demás como una forma natural de actuar. No solo por salud, en las relaciones económicas, personales y laborales también debemos ver por los que nos rodean, apoyarnos comprando local, difundiendo promociones, estar para los amigos, ayudar a quienes estén en situaciones difíciles, ser considerado con los vecinos y en general reconectar con nuestra comunidad, es una gran oportunidad para entender que todos estamos conectados en diferentes formas y que formamos parte de la solución, no del problema. Aprovechemos esta oportunidad y fortalezcamos la capacidad de razonar para comprender que somos parte de una sociedad que si no ve por los demás no tendrá oportunidad de superar sus problemas.

