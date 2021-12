-Publicidad-

Los líderes y sublíderes de los grupos de la Champions League ya fueron definidos, con clubes potencias que reafirmaron su presencia en las finales, otros que sufrieron para meterse en ellas, y uno que otro que se vio sorprendida con su eliminación.

Este 9 de diciembre, se disputó el último partido de la fase de grupos de la liga de campeones de Europa, el Atalanta contra Villarreal, el cual había sido pospuesto por la tormenta de nieve que cayó en Bérgamo, ciudad que acogió el duelo, pero ya que era enfrentamiento directo por el segundo cupo del grupo «F», otorgaba el único boleto faltante de los 16 clasificados a los octavos de final.

Es así que tras el triunfo de la escuadra amarilla por 2-3 sobre los italianos, los clasificados quedaron de la siguiente manera:

Primeros lugares de grupo: Manchester City (Grupo A); Liverpool (Grupo B); Ajax (Grupo C); Real Madrid (Grupo D); Bayern Múnich (Grupo E); Manchester United (Grupo F); Lille (Grupo G); Juventus (Grupo H).

Segundos lugares de grupo: Paris Saint-Germain (PSG) (Grupo A); Atlético de Madrid (Grupo B); Sporting Lisboa (Grupo C); Inter de Milán (Grupo D); Benfica (Grupo E); Villarreal (Grupo F); Red Bull Salzburg (Grupo G); Chelsea (Grupo H).

Who will lift the 🏆 ? #UCL pic.twitter.com/4AjjaZrmJy

We have our final 16! 🙌

Entre los aspectos que han llamado la atención de los aficionados con respecto a los clasificados, está la eliminación del Barcelona en la primera fase, hecho que no ocurría desde hace 21 años y resalta que el vigente campeón, el Chelsea, el PSG y el Atlético de Madrid hayan avanzado como segundos lugares, pues para la siguiente etapa podrían verse las caras con otro equipo del gran renombre.

Los duelos para los octavos de final serán determinados por sorteo, en el que los líderes de la primera fase serán emparejados con uno de los clasificados como segundo lugar. La composición de dichos encuentros serán revelados este lunes 13, cuando se lleve a cabo el sorteo anterior mencionado en Nyon, Suiza en punto de las 05:00 horas del centro de México.

👀 When is the draw for the Champions League round of 16? Where can I watch it?

All you need to know for Monday's #UCLdraw 👇

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021