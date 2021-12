“Chucky” Lozano sufre traumatismo en juego contra Leicester

-Publicidad-

El atacante mexicano Hirving “Chucky” Lozano abandonó en camilla y apoyado por los doctores el partido del Napoli contra Leicester City, por la última jornada de grupos de la Europa League, luego de llevarse un fuerte golpe en la cara de manera accidental.

En su intento por disputar la pelota, el «Chucky» Lozano frenó frente al defensor, pero el terreno de juego, mojado por la constante lluvia que está cayendo sobre el Estadio Diego Armando Maradona, le jugó una mala pasada pues su pie se atoró en el campo generando que cayera directamente en la pierna/rodilla del jugador del Leicester City.

Head/facial injury for Napoli’s Hirving (Chucky) #Lozano.

Carted off under spinal precautions.

Needs facial/dental & concussion assessment & if needed, CT#SerieA #Napoli #UEL pic.twitter.com/HhInx7csiF

— InjuryMechanisms (@IMechanisms) December 9, 2021