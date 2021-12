Centros de trabajo de ASE, certificados en igualdad laboral

-Publicidad-

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla obtuvo la recertificación Oro en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, pues sus centros de trabajo llevan a cabo prácticas de igualdad laboral y no discriminación.

Para certificarse, los centros de trabajo deben ser auditados en el cumplimiento de los requisitos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación.

Los tipos de certificado de la norma son: certificado simple, certificado bronce, certificado plata y certificado oro. El tipo oro se da únicamente a los centros de trabajo que cumplan cuatro de cinco medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas.

Actualmente, la ASE de Puebla es la única que cuenta con el certificado tipo oro a nivel nacional, según datos del Padrón de centros de trabajo certificados en la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación.

Para lograr la certificación, se mostró evidencia del cumplimiento de los requisitos críticos y no críticos que conforman la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación, entre ellos, el contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, un comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación.

Asimismo, se realizaron acciones de corresponsabilidad en la vida familiar y personal con igualdad de oportunidades, acceso a capacitación y usar un lenguaje incluyente, entre otros.

La certificación inicial fue en el año de 2016; en 2018, se tuvo una auditoría de seguimiento y en este 2021 se dio la recertificación, la cual nos da un periodo de 4 años para hacer uso del certificado. Es importante mencionar que en dos años se hará una auditoría de seguimiento y en cuatro la respectiva recertificación.

