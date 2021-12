-Publicidad-

El Congreso local va por una Ley de Servicio Profesional de Carrera para evitar que en cambios de gobiernos ingresen como funcionarios públicos políticos sin experiencia, para contratar al personal imparcialmente, en base a sus méritos y asegurar su continuidad.

Lo anterior, se propuso durante la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, por parte de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, para “terminar con la curva fallida de aprendizaje”.

Francisco Javier Mariscal Magdaleno, presidente del CPC, manifestó que la idea de la ley es garantizar la formación y capacitación de quienes busquen estar dentro de la administración pública, y no que sea “como recompensa” para operadores políticos siendo nombrados sin tener conocimiento de la responsabilidad de ese papel.

Explicó que la idea es tener servidores públicos calificados, con objetividad al frente de una institución, y poner fin a esas prácticas que se dan en los cambios de administración donde se hace uso de una “curva de aprendizaje” que lejos de beneficiar, se perjudica al servicio prestado.

“Lo que queremos es que cuando haya elecciones y se cambien o ratifique a gobernantes que son políticos de un partido o independiente, no se deteriore el servicio administrativo, porque cada 3 o 6 años reinventan todo y los ciudadanos que pagamos esos sueldos no recibimos la compensación debida”, asentó.

Detalló que quien entre al Servicio Profesional de Carrera pueda construir un proyecto de toda la vida e ir progresando dentro de la estructura jerárquica y no sean los políticos los que la hagan, pues –dijo– no saben administrar.

Sobre el tema, el diputado local, Oswaldo Jiménez López, presidente de la comisión, coincidió con ello, al señalar que antes a nivel federal se tenía algo similar, pero tras los cambios de gobierno todo se modificó y no se dio continuidad.

Reconoció que no será de manera pronta esta nueva iniciativa de ley, toda vez que se tendrá que iniciar un parlamento abierto sobre el servicio profesional de carrera para funcionarios públicos, por lo que será hasta el siguiente año cuando se concrete.

Piden que informes de CPC sean trimestrales

Por otra parte, Mariscal Magdaleno propuso que se haga una reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para que el comité tenga la obligación de reportar de manera trimestral ante los diputados los avances de sus actividades, toda vez que actualmente solo se hace un año.

Dijo que “es insuficiente”, toda vez que quien da el informe es el presidente en turno, pero lo hace el último día de su gestión, por lo que “no hay oportunidad” de atender cualquier cuestionamiento u observaciones que se hagan por el desempeño de su labor.

Comentó que debido a que tiene que ser una reforma, no será de manera pronta, por lo que se acordó hacer un convenio para rendir dichos informes cada tres meses mientras se hacen las modificaciones, lo cual sería enero próximo cuando se vuelvan a reunir, toda vez que impulsarán también la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Finalmente, urgieron nuevamente a la comisión y el Congreso local a que se emitan las convocatorias para integrar el Comité de Selección del SEA, pues la ley establece que debe ser cada 3 años, además de que mientras no se tenga éste, no se pueden nombrar a los integrantes del CPC, motivo por lo que actualmente solo hay tres de los cinco, que deberían ser

Dijo que la idea es que se tengan a todos los integrantes “lo más pronto posible”, para que no ocurra lo que en su momento se dio que solo hubo uno, pero éste no pudo presidirlo porque no le tocaba, lo cual igual merma el trabajo al tener menos personas.

