El diputado Eduardo Castillo López aseguró que no habrá “consejeros a modo” en el Sistema Estatal de Búsqueda ni tampoco “mano negra” en su elección, que será el viernes en comisiones unidas, pues todos los perfiles están siendo revisados de acuerdo con la convocatoria.

En entrevista, el legislador morenista presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia señaló que se están revisando los 18 expedientes que llegaron, diez de ellos de familiares, para que en conjunto con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se escojan los cuatro, esto, luego de que del Colectivo “Voz de los Desaparecidos” exigió a los diputados que las personas que sean electas en el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y la Comisión de Búsqueda sean las que tengan el perfil adecuado.

“No hay mano negra y sería lamentable si alguien lo dijera, porque con esto que es tan grave no podemos jugar, imagínate con la dignidad de un ser humano de las familias perdieron a alguien, que lamentable sería pensar en eso, tengan plena certeza de toda será conforme a la convocatoria”, expresó.

Sostuvo que él no ha tenido comunicación con alguno de los aspirantes para que no se preste a malos entendidos, además de que para estos cargos no se hacen entrevistas o comparecencias de los interesados, por lo que solo se enfocarán en sus expedientes.

Al ser cuestionado sobre que en la lista se encuentra Álvaro Franco Martínez, subdirector de Políticas Públicas y Prevención de la Comisión de Búsqueda de Personas, cuando ésta no ha dado resultados, manifestó que tampoco pueden prohibir a alguien que participe.

Sin embargo, Castillo López afirmó que ello no significa que tenga “pase libre” para ser consejero, pues será evaluado al igual que las otras siete personas que se inscribieron en el rubro de especialistas, por lo que no habrá favoritismos.

Elección en comisiones, el viernes

“Tampoco podemos impedir que lo hagan, aunque eso no significa que vaya ser elegido, somos abiertos, eso no quiere decir que nosotros lo palomeamos o que digamos este de aquí, o que tiene el cargo, no, no estamos yéndonos por ahí, estamos haciendo un análisis muy claro con lupa”, remarcó.

El diputado señaló que la elección debe ser privilegiando el principio de paridad de género, aunque en el caso de los familiares, de los diez inscritos, siete son mujeres, por lo que las dos podrían ser féminas, mientras que en los otros ocho, son más hombres y podrían ser uno y uno.

Explicó que, a más tardar, debe ser la siguiente semana cuando se tengan elegidos los cuatro consejeros, pues el periodo ordinario termina el 15 de diciembre, y para ello solo se requiere el 50 por ciento más uno de los diputados, lo cual confió que así será, pues no considera que haya alguien que se oponga.

“Debemos elegir cuatro de 18, va estar difícil, lo estamos haciendo muy minucioso, la verdad quisiéramos que estuvieran todos, pero la convocatoria solo nos marca cuatro. No creo que haya diputados que se opongan o estén en contradicción, porque es un tema de atención importante”, concluyó.

R: DJ