Luchador Jack Evans denuncia extorsión de policías en CDMX

-Publicidad-

El luchador estadounidense, Jack Fergal Miller, mejor conocido como Jack Evans, denunció a través de las redes sociales haber sido víctima de una extorsión en México, la cual habría sido perpetrada por miembros de la policía de la capital del país.

A través de su cuenta de Twitter, el luchador reveló a sus seguidores que a lo largo de los últimos días había sido extorsionado por agentes policiales de la Ciudad de México, mismos que le habían obligado a pagar hasta 7000 pesos mexicanos, señalando que se negaba a continuar en esta situación.

“Esto va a sonar como un mensaje falso, pero no lo es. Ahora estoy siendo extorsionado por 2 policías del departamento del valle en Ciudad de México. En los últimos 4 días he tenido que pagar 7 mil pesos y no voy a pagar más”, se leía en el tuit del luchador.

-Publicidad-

Asimismo, Evans, hizo responsables a los «gendarmes extorsionadores» de las represalias que puedan tomar en su contra por haber revelado su caso, alegando que si era detenido por posesión de narcóticos, él, ya sabría quiénes se las habrían plantado.

El luchador también informó que ya realizó la denuncia pertinente a las autoridades con el apoyo de testigos. “Presenté una denuncia oficial y reuní a todos mis testigos (hay muchos de ellos) y me quedo callado. Nada más para compartir”, publicó el deportista.

Update: I filed an official complaint and got all of my witnesses together (there is a lot of them ) and I am just laying low. Nothing else to share.

— Jack Evans (@JackEvans711) December 8, 2021