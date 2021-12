-Publicidad-

Ya existe tratamiento para prevenir el VIH tras realizar una práctica de riesgo o sufir una agresión sexual. Si es tu caso, no entres en pánico, pues hoy te contamos sobre el tratamiento PEP al que puedes acceder, cómo hacerlo y a dónde acudir.

Antes que nada has de saber que existen dos tipos de tratamiento, el PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (Profilaxis Post Exposición), te explicaremos ambas, la que nos interesa ahora es la segunda, así que presta atención.

La PrEP, es un tratamiento de protección, es decir un método previo a las prácticas de riesgo, en el que se ingieren diariamente y a la misma hora una pastilla. A día de hoy no está disponible para toda la población, se espera que pronto lo esté y si estás interesado puedes leer nuestra nota sobre dónde acudir para iniciar el tratamiento.

Ahora bien, la Profilaxis Post Exposición también previene el VIH, pero está dirigina a quienes han tenido alguna práctica de riesgo, ya sea una relación sexual no protegida, violencia sexual, por riesgo ocupacional o si compartieron agujas u otros dispositivos para inyectarse drogas; aquí se ingiere un tratamiento antirretroviral (Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz) por 30 días.

Ojo, el tratamiento debe iniciarse antes de las 72 horas después de la práctica de riesgo y debe usarse solo en situaciones de emergencia y es totalmente gratis, pero ten en cuenta que si estás expuesto continuamente lo mejor es recurrir al primer tratamiento.

¿Cómo iniciar el PEP?

Antes y para estar seguros de necesitarlo, debes hacer una prueba rápida de anticuerpos/antígenos antes de iniciar la PEP, para descartar que lo hayas contraído antes; ahora, recuerda que el tratamiento es completamente gratis, y la mayoría de los seguros lo cubren, si no tienes seguro, no importa, identifica las unidades médicas del IMSS que cuentan con PEP, checa la lista aquí.

Si no encuentras uno cerca de tí, las compañías que fabrican los medicamentos para la PEP tienen un Programa de Asistencia a los Pacientes (Assistance Program, o PAP) para ayudar a cubrir los costos, aunque ten en cuenta que la elegibilidad varía entre cada compañía, no obstante su respuesta suele ser rápida y brindan asesoría, aquí te dejamos donde comunicarte.

Para casos de violencia sexual, las personas no solo tienen derecho recibir PEP, si no también a la Profilaxis contra otras infecciones de transmisión sexual (ITS), aunado a recibir atención médica y psicológica, si es tucaso, puedes dar click aquí para información más especializada, y que se adapte a tu caso.

Editado por Dulce Claudia Rojas Zepeda