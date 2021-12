Miguel Ángel Cotto entrará al Salón de la Fama del Boxeo

-Publicidad-

El oriundo de Puerto Rico, Miguel Ángel Cotto, fue anunciado como parte de la nueva generación que verá escrito su nombre en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo a tan solo 5 años de su retiro, gracias al legado que dejó.

A través de su cuenta en Twitter, el Salón Internacional de la Fama del Boxeo reveló este martes la lista de los nombres que serán inducidos el año entrante como parte de la clase 2022, mismos en los que resaltó la aparición del ex pugilista de 41 años, Miguel Cotto.

-Publicidad-

Ante esta noticia, Cotto se manifestó contento de que sea reconocida su trayectoria en el deporte: “Me tomó por sorpresa. Muy contento y satisfecho por la labor realizada por los pasados 29 años y, más que nada, a sabiendas que valió la pena todo el trabajo hecho por tantos años… Nunca estuvo en mi norte verme en el Salón de la Fama. No era algo que me correspondía a mí, sino a los escritores del boxeo. Es bien recibido con todos los campeonatos que tengo. Con mucha honra”, señaló el ex boxeador

Cotto se fue consolidando como uno de los grandes referentes del boxeo puertorriqueño desde paso por el sector amateur, finalizando en segundo lugar del peso ligero en los campeonatos menores del mundo de 1998, y representando la bandera de su país en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999 y en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000

En cuanto su carrera profesional, entre 2001 y 2017, se hizo un nombre tanto en el continente como en el mundo del boxeo, consiguiendo un envidiable registró de 46 victorias, 33 por la vía de nocaut, por tan sólo 6 derrotas en 47 combates profesionales. Además, se destacó el invicto que mantuvo desde su debut a lo largo de 32 peleas.

- Publicidad -

Revivió la añeja rivalidad deportiva en el box entre Puerto Rico y México, enfrentando a grandes exponentes aztecas como Antonio Margarito, con quien perdió su invicto profesional, pero derrotándolo posteriormente en la revancha. Así como su pelea con Saúl “Canelo” Álvarez en 2015, en una de sus últimas exhibiciones.

Además de Cotto, otras de las leyendas que han conformado la clase 2022 son Regina Halmich, Holly Holm, Roy Jones Jr, James Toney, Bill Caplan Ron, Borges, Tod Morgan , Chuck Hull y Bob Yalen, quienes serán presentados en las ceremonias que se realizarán del 9 al 12 de junio del 2022.

R: DJ

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!