Messi anota su gol 758 y supera récord de Pelé

-Publicidad-

El jugador argentino Lionel Messi, de nueva cuenta, reclamó su puesto como uno de los mejores representantes en la historia del futbol, alcanzando y superando la marca de goles de Edson Arantes do Nascimento “Pelé” en su más reciente partido oficial.

Este 7 de diciembre, el astro nacido en Rosario, Argentina, sostuvo una cita con la historia en lo que fue el partido con su club, el Paris Saint-Germain (PSG), en contra del Club Brujas por la sexta jornada de grupos de la Champions League. Y es que en dicho juego, Messi no sólo igualó, sino que además rebasó los 757 tantos marcados en la carrera de quien ha sido considerado por diversos expertos como el mejor futbolista de todos los tiempos, “Pelé”.

Durante este encuentro, Messi consiguió un doblete, aportando al triunfo parisino por 4-1 sobre su rival belga. Estas dos anotaciones significaron para el camiseta 30 del PSG sus tantos 757 y 758 oficiales dentro de lo que ha sido su etapa como futbolista profesional.

-Publicidad-

El primer gol llegó al minuto 38 del partido, luego de que el futbolista de 34 años de edad tomara el balón en tres cuartos de la cancha rival, conduciendo hasta la media luna para que de ahí sacara un disparo potente que se clavó en las redes pegado al poste izquierdo, empatando así la marca de “Pelé”.

El gol 758 fue por la vía de la pena máxima al minuto 78, después de que el argentino consiguió una penal a favor de los suyos. Tras esto, el mismo Messi tomó la responsabilidad y desde los once pasos le pegó fuerte y raso a la pelota para que se incrustara en la orilla derecha del marco, dejando parado al guardameta y sobrepasando la marca del “carioca” tricampeón del mundo.

Cabe decir que si bien la cantidad de goles de “Pelé” ha sido un tema de debate recurrente, varios estudios han entregado que el brasileño oficialmente anotó 757 tantos, más allá de que la misma leyenda del balompié asegure que realmente ha anotado 1283 goles, autoproclamándose en sus cuentas de redes sociales como el máximo anotador en la historia de este deporte.

-Publicidad-

A pesar de lo polémico que podría convertirse el dato, medios deportivos como ESPN y Goal no han desaprovechado la oportunidad para darle sus felicitaciones y reconocimiento a Messi por haber alcanzado la envidiable cantidad anterior mencionada.

With his brace, Lionel Messi (758) has surpassed Pele's record for goals scored in official matches (757) and became the third highest scorer in men's football history 👏

🐐 pic.twitter.com/jsqawDPgmf

— GOAL Africa (@GOALAfrica) December 7, 2021