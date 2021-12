-Publicidad-

El gobierno estatal cerrará el año con una inversión superior a los mil 300 millones de pesos en obras de infraestructura, mientras que el ayuntamiento de Puebla proyecta destinar 180 millones entre diciembre y febrero para la rehabilitación de calles en el municipio.

Lo anterior, durante la puesta en marcha del programa “1000 calles” que arrancó en la unidad habitacional de Villa Frontera, para lo que se destinarán 8.1 millones de pesos solo en esta zona y que estuvo encabezada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Por una parte, el mandatario poblano manifestó que los recursos que se están destinando son para obra social, pues es la demanda que se tiene en colonias, juntas auxiliares y comunidades, por ello es que le dieron 50 millones al municipio para arrancar los trabajos.

Refirió que los recursos de su administración están enfocados en la intervención de carreteras, caminos, puentes, así como la rehabilitación de hospitales en diversas regiones del estado, así como para el rescate de inmuebles como el de San Roque, ubicado en la avenida Juan de Palafox y Mendoza.

“Todo lo estamos haciendo con un trabajo honrado, claro y austero, tenemos mucho por hacer y todo tiene que estar orientado a la obra social, que haya mejores calles, banquetas, que puedan estar mejor, que sientan que la autoridad piensa en todos no en obras suntuosas, eso no, esa parte no se lleva conmigo, ni se va llevar”, remarcó.

Barbosa Huerta aseveró que su administración trabajó sin distinción de partidos políticos, pues el compromiso de los gobiernos es dar resultados a los ciudadanos, por ello es que desde que entraron en funciones los nuevos ayuntamientos se reunió con ellos para conocer qué necesidades tenían.

Inicia rehabilitación de calles

En tanto, Rivera Pérez detalló que el arranque del programa de rehabilitación de calles se hace en coordinación con el estado, luego de que éste otorgó 50 millones de pesos para ello, por lo que en el caso de la vialidad 102 Oriente de Villa Frontera estará lista en enero.

Detalló que en los primeros 120 días de su administración, que son hasta febrero, se invertirán 121 millones en obras de relaminación que ya están listos para su arranque y para enero serán otras 60 millones, para sumar 180 millones.

“Estamos sumando esfuerzos entre nosotros y el gobierno del estado, el estado destinará 50 millones de pesos para el proyecto de relaminación en el municipio, iniciando en Villa Frontera para mejorar las vialidades” asentó.

El edil panista señaló que “hay mucha demanda de los ciudadanos”, por ello es que con estas obras se permitirá una mejor movilidad, por lo que en total serán 230 millones de pesos para este rubro, incluyendo los 50 millones del estado.

